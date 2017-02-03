Телеведущая Алёна Высоцкая: Как суметь выйти победителем из непростой жизненной ситуации?

Завтра во всём мире отметят Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Алена, легко ли вам во всеуслышание говорить о том, что вы пережили рак?

Алёна Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Нелегко. Но я поняла, что говорить об этом нужно, потому что в обществе есть такая тотальная универсализация на эту тему. Мы этого очень боимся. Поэтому многие избегают диагностики. Делают её не вовремя, поздно. Кто-то очень тяжело переносит лечение как только с этим столкнулся. Самые первые в списке заболеваний, от которых люди умирают, – сердечно-сосудистые. И тем не менее, почему-то онкологию боятся в тысячу раз больше.

Как давно был поставлен диагноз? Какой-то образ жизни тогда был, что тогда происходило?

Алёна Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Полтора года назад. У меня тогда был очень здоровый образ жизни: питание, здоровье. Но то, что я вижу реальную причину, и об этом говорят психологи, с которыми я общаюсь, – это, вероятно, психологическая перегрузка и не очень правильно расставленные в жизни приоритеты.

Это был рак молочной железы. Причём довольно тяжёлой стадии.

Первые ощущения – это был полнейший шок. Это было ощущение, что завтра мне суждено умереть.

У меня была другая история и по всем пунктам и статистике я совершенно не попадаю ни в какую категорию онкобольных практически. Я не посещала планово маммолога только потому, что я очень долго кормила детей грудью. Все источники вам подтвердят, что это самая мощная профилактика.

Мне кажется, есть очень много факторов, и, к сожалению, все они лежат в плоскости физической стороны вопроса.

Как быстро удалось взять себя в руки и что помогло?

Алёна Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Мне удалось это сделать очень быстро, потому что я человек ответственный и здоровье – в том числе. Когда я поняла, что что-то не то, я очень быстро предприняла все шаги, я довольно быстро оказалась в больнице, причём долго взвешивала все «за» и «против»: лечиться в Беларуси, либо поддаться панике и лечиться за рубежом. Я благодарна своей стране за то, что она создала все условия для того, чтобы здесь люди, всё-таки, получали максимальное лечение.

В определённых случаях, когда человек сталкивается с этой болезнью, у него есть колоссальный шанс и выздороветь, и выстоять, если у него будет мощная поддержка, сбит этот «градус страха».

Это, наверное, мой самый уязвимый момент в жизни, когда хотелось, чтобы тебя взяли за ручку, чтобы тебя обняли, чтобы тебя выслушивали, чтобы тебя просто принимали со всеми твоими сложностями, выемками, «шероховатостями», со всем. Принимали, поддерживали. Очень важен этот момент.

Очень мощный для меня был момент, когда мне попалась книга Дарьи Донцовой. В 90-х она пережила рак молочной железы 4-ой стадии. Конечно, врачи делали ей прогнозы очень печальные, и тем не менее, она «выкарабкалась», и так сложилось, что в этот момент мне попалась информация о том, что она болела, она выздоровела, и меня это вдохновило.

Лайма Вайкуле. Для меня она эталон какой-то грации, женственности, успеха. Которая тоже в 90-х это пережила.

И Дарья Донцова написала книгу, которая, попав ко мне в руки, перевернула во мне вот это состояние из ощущения фатальности в ощущение, что «нет, я так не готова, я не готова это принимать».

Я нигде не нашла историй белорусских известных личностей, кто болел, кто выздоровел. Хотя среди белорусских селебрити тоже есть люди, кто болел, кто преодолел. Но просто не готовы говорить об этом.