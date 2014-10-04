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Каток у Дворца спорта в Минске начал работу

04 октября 2014 14:28
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Новости Беларуси. Мобильный каток у минского Дворца спорта принял первых посетителей.

По традиции ледовая арена будет работать без выходных.

За один сеанс каток сможет принять около 150 любителей активного отдыха. Здесь же работают пункты проката, в которых готовы предложить более 700 хоккейных и фигурных коньков от детского 28 размера, до внушительного 46, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Низовец, директор мобильного сезона катка:
Бывает такое, что две кассы не справляются, очереди стоят. Мы над этим работаем. Надо третью кассу ставить.   

# общество # Катки Минска

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