Каток у Дворца спорта в Минске начал работу

Новости Беларуси. Мобильный каток у минского Дворца спорта принял первых посетителей.

По традиции ледовая арена будет работать без выходных.

За один сеанс каток сможет принять около 150 любителей активного отдыха. Здесь же работают пункты проката, в которых готовы предложить более 700 хоккейных и фигурных коньков от детского 28 размера, до внушительного 46, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Низовец, директор мобильного сезона катка:

Бывает такое, что две кассы не справляются, очереди стоят. Мы над этим работаем. Надо третью кассу ставить.