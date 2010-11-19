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Каролин Возняцки: На этих торгах я придумаю что-нибудь особенное

19 ноября 2010 07:47
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Уникальный теннисный поединок ожидает зрителей в минском Дворце спорта.

На корт выйдут первая ракетка планеты Каролин Возняцки, прилетевшая в Минск накануне, и лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко Она сейчас занимает 10-е место мирового рейтинга.

После матча состоится благотворительный аукцион. Все вырученные средства поступят в Республиканский центр детской онкологии и гематологии в Боровлянах сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Каролин Возняцки, лидер мирового женского тенниса:
Уже проходили подобные аукционы, на них я выставляла либо свою обувь, либо спортивную одежду. Но на этих торгах я придумаю что-нибудь особенное.

# общество

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