Каролин Возняцки: На этих торгах я придумаю что-нибудь особенное

На корт выйдут первая ракетка планеты Каролин Возняцки, прилетевшая в Минск накануне, и лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко Она сейчас занимает 10-е место мирового рейтинга.
После матча состоится благотворительный аукцион. Все вырученные средства поступят в Республиканский центр детской онкологии и гематологии в Боровлянах сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Каролин Возняцки, лидер мирового женского тенниса:
Уже проходили подобные аукционы, на них я выставляла либо свою обувь, либо спортивную одежду. Но на этих торгах я придумаю что-нибудь особенное.