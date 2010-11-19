Каролин Возняцки: На этих торгах я придумаю что-нибудь особенное

«Пять минут» с Ириной Мартьяновой

Вы никогда не задумывались, как часто мы, погруженные в водоворот ежедневных событий, многого не замечаем и не слышим. Как часто мы даже не вслушиваемся в то, о чем нам говорят, к примеру, с экрана телевизора. И, к слову, почему-то именно телевидение в последнее время вызывает у многих моих знакомых недоумение. Впрочем, может в этом есть и наша, я имею в виду журналистов, вина. Ведь порой говоря о рейтингах, диверсификации, упоминая огромное количество аббревиатур, мы, не всегда успеваем пояснить суть вопроса.