«Пять минут» с Ириной Мартьяновой

Вы никогда не задумывались, как часто мы, погруженные в водоворот ежедневных событий, многого не замечаем и не слышим. Как часто мы даже не вслушиваемся в то, о чем нам говорят, к примеру, с экрана телевизора. И, к слову, почему-то именно телевидение в последнее время вызывает у многих моих знакомых недоумение. Впрочем, может в этом есть и наша, я имею в виду журналистов, вина. Ведь порой говоря о рейтингах, диверсификации, упоминая огромное количество аббревиатур, мы, не всегда успеваем пояснить суть вопроса.

Вот и недавно, один из близких мне людей, к слову, неплохо образованный, с непонятным для меня сарказмом отнесся к информации, прозвучавшей у нас в эфире. Речь шла о ежегодном Докладе Программы развития Организации Объединенных Наций. Официально он звучит так: «Реальное богатство народов: пути развития человека». Если проще — это мировой рейтинг человеческого развития. Об этом и поговорим. Меня зовут Ирина Мартьянова, здравствуйте.

Итак, откуда взялись рейтинги. Все очень просто. Независимые эксперты изучили среднюю продолжительность жизни людей, уровень грамотности взрослого населения, количество учащихся, а также уровень жизни граждан в 169 государствах мира. Сравнили данные, и составили рейтинг. Беларусь оказалась в нем на 61 месте. Хорошо это или плохо? Давайте разбираться.

Весь реестр стран разделен на четыре группы. Первая, с «очень высоким уровнем развития». Сюда вошли Норвегия, Австралия, Новая Зеландия, и далее по списку.

В классификации ООН Беларусь оказалась в группе с «Высоким уровнем развития», опередив все государства СНГ. И что примечательно: по сравнению с прошлым годом наша страна поднялась сразу на 7 позиций в мировой табели о рангах, с 68 на 61 место. Хотя год был трудным. И тем не менее 6% валового внутреннего продукта власть посчитала возможным направить на образование. А это показатель. Даже в высокоразвитых странах, тех что в первых строчках рейтинга, расходы на эту сферу меньше.

А вот еще один рейтинг, составленный не менее авторитетными авторами. Британский независимый научно-исследовательский институт «Legatum» совместно с «Oxford Analytica», тоже каждый год публикуют свой рейтинг национального благосостояния стран. 110 стран и почти 90% населения Земли. Выборка в высшей степени репрезентативная. Так вот, в рейтинге «уровень качества жизни» Беларусь за последний год шагнула сразу на 30 позиций – с 85 на 54 место.

У нас в последнее время очень модно ругать власть, подвергая сомнению любую позитивную информацию. Проблем, конечно, хватает. И это тоже зафиксировано рейтингами. Вот и Всемирный банк понизил позиции Беларуси по условиям ведения бизнеса. 68 место из 183. Не «неуд», конечно, но твердая тройка. Хотя и позади нас ближайшие соседи - Россия, Польша и Украина.

Критериев оценки много. Если по простоте регистрации предприятий и собственности мы входим в первую десятку, то в сфере налогообложения, кредитования, внешней торговли наши показатели, скажем так, скромнее. Пока. Президент поставил перед правительством четкую задачу: Беларусь должна войти в первую тридцатку стран по легкости ведения бизнеса. И войдет. Когда в полной мере заработают принятые в этом году нормативно–правовые акты по налогам, лицензированию и банкротству предприятий. Глава государства рассчитывает и на эффективную работу нового Национального агентства инвестиций и приватизации. Оно, по сути, должно стать «одним окном» для деловых людей, готовых вкладывать деньги в белорусскую экономику.

Александр Лукашенко:

Чтобы снять любые препоны на пути инвесторов, оперативно решать их проблемы, придать системность этой работе в последнее время внесен ряд изменений и дополнений в законодательство. Предоставлены льготные условия как для начала деятельности, так и для всего процесса реализации инвестпроектов.

Одним словом, у власти есть главное — четкое понимание необходимости реформ.

Обратили внимание аналитики и на уровень занятости в Беларуси. Он у нас один из самых высоких в мире. Даже с оглядкой на скрытую безработицу. Отметили индекс доверия граждан. Оказывается, такой тоже есть. Девять из десяти белорусов считают, что им есть на кого положиться в случае необходимости.

А вообще есть показатели, который лучше всяких рейтингов говорят о благосостоянии народа и страны. Оглянитесь вокруг — одна большая стройка. А если строим, значит, есть на что. Или, например, зайдите вечером в любой крупный гипермаркет. Очереди перед кассой из огромных корзин, доверху заполненных продуктами уже никого не удивляют. А сколько мам гуляет с колясками в эти удивительно теплые ноябрьские дни в городских парках и скверах? Если рожаем детей — значит верим в лучшее.

И в завершение, простите, еще один рейтинг. «Лучших в мире стран». Опубликовали его в августе этого года во влиятельном американском журнале «Newsweek». Беларусь заняла 56 место из 100.

По-моему, неплохо! С вами была Ирина Мартьянова. Увидимся.