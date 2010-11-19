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Каролин Возняцки и Виктория Азаренко побывали в Республиканском центре детской онкологии

19 ноября 2010 12:38
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Титулованные спортсменки встретились с детьми, пообщались с врачами и оценили уровень оказания медицинской помощи.

Виктория Азаренко, теннисистка:
Очень приятно, что наше государство и особенно Александр Григорьевич заботятся и уделяют внимание. Он перечислил деньги, не знаю даже, как сказать спасибо.
У меня было очень приятное волнение — до трех часов ночи не спала — приехать сюда, увидеть этих детей. С такой радостью, с таким теплом тебя встречают. Иногда слезы наворачиваются на глаза. Хочется, что они побыстрее выздоровели, но нужно не забывать помогать этому центру, и мы всегда будем ему помогать.

После матча Возняцки и Азаренко состоится благотворительный аукцион. Напомним, что все вырученные средства от продажи билетов на сегодняшний теннисный поединок и аукциона поступят в детский онкоцентр. Этому же медучреждению свой месячный заработок перечислил Александр Лукашенко.

Каролин Возняцки, лидер мирового женского тенниса:
Уже проходили подобные аукционы, на них я выставляла либо свою обувь, либо спортивную одежду. Но на этих торгах я придумаю что-нибудь особенное.

Каролин Возняцки и Виктория Азаренко в Республиканском центре детской онкологии

Каролин Возняцки и Виктория Азаренко в Республиканском центре детской онкологии

Каролин Возняцки и Виктория Азаренко в Республиканском центре детской онкологии

Каролин Возняцки и Виктория Азаренко в Республиканском центре детской онкологии

# общество

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