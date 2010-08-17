Капитальный ремонт дома в Минске: обязаны ли коммунальщики менять окна?

На вопросы ведущей программы «Большой город» и минчан отвечает начальник отдела энергетики Мингорисполкома Анатолий Лавничук.

На горячую линию телеканала СТВ обратились неравнодушные жильцы дома № 37 по улице Волгоградской. Дело в том, что их дом утеплили, поставили счетчики, а вот окна и трубы не заменили. Минчане опасаются, не будут ли они зимой платить за то,что обогравают воздух на улице?

Если дом утеплили, значит, здание стояло на капитальном ремонте. При капремонте в Минске обязательно выполняются тепловая реабилитация, меняются окна. Ведь основные теплопотери идут через оконные проемы — тепловизор показывает это однозначно. Поэтому при капиатльном ремонте необходимо обязательно заменить окна. Строители, безусловно, должны вернуться к этому вопросу. Необходимо обратиться в ЖЭС, курирующий этот дом.

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