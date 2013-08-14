Каменную виллу на крыше жилого дома построили в Китае

Новости Китая. Каменную виллу прямо на крыше 26-этажного жилого дома в Пекине построил предприниматель Чжан Лин. На возведение дома своей мечты мужчина потратил около шести лет. Кроме того, на площадке 240 кв. м разбит сад с настоящей травой и кустарниками. И всё бы ничего, если строительство велось бы на законных основаниях.

На протяжении нескольких лет соседи, в особенности те, кто живёт на последних этажах высотки, жаловались на то, что строительство особняка неоднократно повреждало коммунальные системы во всём доме. А шум, раздающийся из окон пентхауса по ночам, не просто раздражает, а превращает жизнь в ад. По словам соседей, на стенах и потолках их квартир уже появились трещины.

Жилец дома:

Сначала он купил лишь верхний этаж, а потом построил на наших головах эту гору. Нас постоянно заливает, жить в квартирах стало невозможно. Он просто ужасный сосед.



Власти Пекина уже отдали распоряжение снести самовольно построенные горный пик и виллу. У Чжан Лин на это есть 15 суток. В противном случае власти снесут постройку самостоятельно. Правда, достучаться до китайца пока никому не удаётся. Он игнорирует и журналистов, и представителей городского управления. К слову, в беседе с корреспондентами местной газеты, предприниматель заявил, что мнение соседей ему не особо интересно.

Чжан Лин, в интервью Beijing Morning News:

Меня не волнуют соседи. Не могу же я из-за них останавливать своих гостей, когда они поют и веселятся. А ко мне приходят очень известные люди...

В мире необычных зданий достаточно: небоскрёб-огурец в Лондоне, дом-ананас в Шотландии, дом-яйцо в Москве. И это далеко не весь список. Особенно богата на такие постройки Америка, где есть заправка в виде чайника, туалет в виде ботинка, офис в виде корзины и даже дом – стиральная машина. И все эти строительные шедевры построены на законных основаниях, чего не скажешь о китайской вилле, возведённой прямо на крыше жилого дома.