Какой уровень медпомощи в Беларуси и почему иностранцы приезжают именно к нам? Об этом рассказал сенатор Константин Дроздовский

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здоровые дети – здоровая нация! И это не просто красивые слова, а фундамент, на котором будет существовать страна в будущем. А вот каким будет этот фундамент, решается уже сегодня. Без качественной системы здравоохранения и заботы о детях с первых дней их жизни представить себе полноценное и успешное будущее крайне сложно. И именно поэтому на тему детской хирургии и здравоохранения мы поговорим с гостем нашей студии, сенатором, кандидатом медицинских наук, директором Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константином Дроздовским. Чем отличается детская кардиохирургия от взрослой и какие операции даются сложнее всего? Никита Рачиловский:

Насколько сильно отличается детская кардиохирургия от взрослой и в чем основные отличия?

Константин Дроздовский, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Кардиохирургия детская и взрослая похожи. И там, и там работают на остановленном сердце, для этого используют машину «сердце-легкие». И та, и другая область – это очень высокие технологии. Если говорить просто, то, конечно, детская кардиохирургия – это миниатюрная хирургия. Если сказать о размере сердца новорожденных детей, которых мы часто оперируем, а иногда бывают дети недоношенные, маловесные, то размер сердца – около фаланги большого пальца. Конечно, у взрослого сердце больше. Но еще особенность детской кардиохирургии заключается в том, что мы оперируем пациентов и большой массы, и большого возраста (я имею в виду до 18 лет), поэтому, конечно, размеры разные, но требования достаточно высокие.

Никита Рачиловский:

В вашем центре проводятся сложнейшие операции, в том числе и самым маленьким пациентам. Все мы помним историю спасения двухмесячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом, а также операцию полуторамесячного ребенка с аппендицитом. Расскажите, насколько часто приходится выполнять такие сложные операции для младенцев? Константин Дроздовский:

Эти случаи, конечно, редчайшие не только в Беларуси, но и в ближайшем окружении. Если говорить о полуторамесячном ребенке с аппендицитом, то просто очень редко в таком возрасте встречается аппендицит. Как правило, это удел детей старшего возраста, школьного возраста. Когда мы говорим, что спасли двухмесячного ребенка из Могилева с пневмонией с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации, так называемой ЭКМО, то здесь очень важно понимать, что это очень высокотехнологичная область. Без определенного дорогостоящего оборудования, без обучения персонала, без высокого класса докторов, сестер это было бы невозможно. И в этом плане и государство, и Министерство здравоохранения нам позволяют работать на мировом уровне. Мы около семи лет назад оснастили наш центр самым передовым оборудованием для экстракорпоральной мембранной оксигенации. Все после COVID-19 прекрасно знают, что такое ИВЛ, что такое в том числе ЭКМО. Чрезвычайно тяжело подключить аппарат такому ребенку, но, к счастью, и доктора в Могилеве, и наши доктора сделали все, чтобы спасти ребенка, и им это удалось. Почему иностранцы приезжают в белорусские клиники и в чем заключается преемственность врачебного опыта? Никита Рачиловский:

Приезжают ли зарубежные медики в ваш центр для того, чтобы перенять опыт? Константин Дроздовский:

Наша область, как и любые области в медицине, они всегда развивающиеся, также всегда есть преемственность в работе: кто-то когда-то тебя учит, когда-то ты кого-то учишь. Поэтому это непрерывный процесс. К нам приезжают наши друзья, которые нам помогают делать какие-то редкие операции, мы приглашаем специалистов из других стран, которые учатся у нас. Но так как в эпоху коронавируса достаточно сложно с коммуникациями, передвижениями, то в последние годы мы достаточно часто ездим в другие страны и там оперируем. Еще до коронавируса мы ездили в Объединенные Арабские Эмираты, бригады по хирургии сердца у детей проводили там достаточно сложные операции, работаем с Узбекистаном, но периодически, конечно, к нам тоже приезжают. Никита Рачиловский:

Обращаются ли иностранные граждане со своими детьми в ваш центр?

Константин Дроздовский:

У нас есть всегда определенный процент операций пациентов, которые лечатся в нашем центре, которые приезжают к нам из-за границы. Конечно, эпидемия коронавируса внесла коррективы, и в последние два года достаточно тяжело приехать из страны в страну, я уж не говорю о том, что приехать с ребенком в определенную клинику и полечиться, но тем не менее какие-то очень редкие и высокотехнологичные операции мы иностранцам сейчас делаем. Для белорусов у нас абсолютно все лечение (и в нашем центре, и в стране) бесплатное. Для иностранцев, как правило, это все-таки страховая медицина, то есть потом оплачивают страховые компании, но тем не менее сначала лечение, а потом уже какие-то отношения со страховыми компаниями. Почему без любви к медицине стать врачом невозможно? Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, клятва Гиппократа – это элемент истории и культуры или же настоящая сакральная составляющая для каждого медика? Константин Дроздовский:

Это очень интересный вопрос, который активно дискутируется всегда в медицинском сообществе, особенно в различных Telegram-каналах, форумах. Если брать оригинальную клятву Гиппократа, то, конечно, там столько интересных вещей, которые отсутствуют сейчас. И я, когда заканчивал в 1997 году мединститут в Минске, давал клятву врача Беларуси. Она немножко другая, но какую бы ты клятву ни давал, в любом случае ты идешь в ту область, которая связана со спасением людей, детей, с оказанием помощи. Поэтому нужно понимать, что это не бизнес, а это все-таки больше призвание. Сложилось так исторически, что в медицинском университете всегда достаточно высокий конкурс, высокие баллы, и, конечно, туда идут наиболее талантливые, наиболее способные выпускники. Если честно сказать, не у всех получается, даже когда они заканчивают медуниверситет, многие все-таки или уходят из этой области, или понимают, что, может быть, они совершили ошибку.

Что нужно знать тем, кто хочет учиться на медика? Никита Рачиловский:

Сейчас идет активный период поступления абитуриентов в учебные заведения. О чем бы вы предупредили тех, кто собирается получить такую же профессию, как у вас? Константин Дроздовский:

Эту профессию точно нужно любить. Пройдут годы, прежде чем человек начнет пожинать плоды своей многолетней учебы. Поэтому, конечно, я бы призвал их подумать. Никита Рачиловский:

У вас очень насыщенный и плотный график. Сложно ли совмещать работу в операционной и общественную? Что лично для вас значит быть сенатором? Константин Дроздовский:

В любом случае я достаточно много работаю в операционной и оперирую в основном тяжелые случаи. Без этой работы я себя не вижу, то есть вариант государственной службы, государственной деятельности с отрывом от основной я, конечно, не рассматривал. Но при этом я очень рад, что за те годы, как я являюсь членом Совета Республики, мне удалось приложить руку ко многим полезным вещам, которые я как сам директор Республиканского центра очень хотел бы видеть в нашей стране. Это многие инициативы Министерства здравоохранения, связанные в том числе и с изменением закона о здравоохранении, и с изменением нормативных документов о донорстве крови, наконец-то в ближайшее время будет введено резидентство. Резидентура должна быть несколько лет, и тогда мы можем гарантировать, что этот человек обладает определенным набором навыков, которые в любом случае позволят ему работать в какой-то специальности.

В чем отличие белорусской медицины от систем здравоохранения в других странах? Никита Рачиловский:

Как вы оцениваете качество и доступность белорусской медицины? Константин Дроздовский:

У меня достаточно большой опыт и знания систем здравоохранения. Я в свое время учился за рубежом (в Германии), я последние десять лет достаточно много ездил оперировать в Россию, Азербайджан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты. Я знаю системы здравоохранения этих стран. Чем больше я знакомлюсь с системами здравоохранения других стран, тем больше мне нравится система в Беларуси. Никто никогда не скажет, что она идеальная, но такой доступности помощи для абсолютно всех граждан, независимо от их достатка и образования, я не видел нигде. Я могу назвать и преимущества, и недостатки того, как работает в Беларуси скорая помощь, но такой системы организации нет ни в одной стране. Да, конечно, может быть, где-то кто-то может сказать, что та же скорая помощь избыточна в нашей стране, может, не стоит приезжать, делать какие-то уколы и потом уезжать. В других странах к этому относятся гораздо жестче, и это, конечно, вопрос финансов, это стоит достаточно дорого. Но система бесплатной медицины, которая обеспечивает абсолютно все (от приезда скорой помощи до пересадки сердца или печени), дорогого стоит. Никита Рачиловский:

И то как раз таки, что вы говорили, что медицина – это не бизнес, это в первую очередь оказать помощь людям, быть всегда наготове оказать эту помощь. Константин Дроздовский:

Абсолютно, то есть пациент не привязан к тому, что он может себе позволить. Да, мы прекрасно понимаем, что если хотим себе стоматологию и какие-то определенные эксклюзивные вещи, то, понятно, за это можно заплатить. Но оказание экстренной помощи и плановой в полном объеме (вплоть до пересадки печени, сердца, почек) – это уникальное достижение, которое очень ценно, и я не знаю стран, у которых такая доступность абсолютно всех операций, которые можно сделать. Никита Рачиловский:

Какую книгу для себя вы считаете настольной?