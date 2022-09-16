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Какой подарок ко Дню народного единства получили жители Ветковского района?

16 сентября 2022 15:21
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Новости Беларуси. Ко Дню народного единства подарок получили жители агрогородка Даниловичи Ветковского района. Там 16 сентября открыли станцию обезжелезивания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Какой подарок ко Дню народного единства получили жители Ветковского района?-1

Ее мощность – 10 кубометров в час. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить 400 жителей агрогородка качественной питьевой водой. Раньше содержание примесей превышало нормативные показатели. Такому событию особенно рады родители: теперь они не беспокоятся за здоровье своих детей.  

Какой подарок ко Дню народного единства получили жители Ветковского района?-4

Галина Кравцова, педагог Даниловичского детского сада – начальной школы:  
Вода – это же ведь не просто богатство, это чистота, поэтому мы рады, что в нашем учреждении будет уже такая прекрасная чистая вода.  

Какой подарок ко Дню народного единства получили жители Ветковского района?-7

Владимир Шапоров, житель агрогородка Даниловичи:  
Праздник 17 сентября, День единства. Сегодня знаменательное такое событие тоже приурочено было – открытие станции обезжелезивания. Все мы знаем, что качество воды и здоровье людей – это все взаимосвязано. Люди рады этому празднику. Если этот день будет выходным, это тоже будет хорошо.  

Какой подарок ко Дню народного единства получили жители Ветковского района?-10

До 2022 конца года в Ветковском районе откроют еще одну подобную станцию в агрогородке Хальч. Там уже пробурена скважина и прокладывают коммуникации. В планах на 2023-й еще три подобных объекта.  

# Водоснабжение # общество # Галина Кравцова # Владимир Шапоров # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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