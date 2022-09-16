Какой подарок ко Дню народного единства получили жители Ветковского района?

Новости Беларуси. Ко Дню народного единства подарок получили жители агрогородка Даниловичи Ветковского района. Там 16 сентября открыли станцию обезжелезивания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее мощность – 10 кубометров в час. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить 400 жителей агрогородка качественной питьевой водой. Раньше содержание примесей превышало нормативные показатели. Такому событию особенно рады родители: теперь они не беспокоятся за здоровье своих детей.

Галина Кравцова, педагог Даниловичского детского сада – начальной школы:

Вода – это же ведь не просто богатство, это чистота, поэтому мы рады, что в нашем учреждении будет уже такая прекрасная чистая вода.

Владимир Шапоров, житель агрогородка Даниловичи:

Праздник 17 сентября, День единства. Сегодня знаменательное такое событие тоже приурочено было – открытие станции обезжелезивания. Все мы знаем, что качество воды и здоровье людей – это все взаимосвязано. Люди рады этому празднику. Если этот день будет выходным, это тоже будет хорошо.