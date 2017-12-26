Какое желание всегда загадывает под бой курантов и какую традицию соблюдает Лидия Ермошина на Новый год? Большое интервью

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь, заслуженный юрист РБ – Лидия Ермошина.

Новый год, он все-таки Новый год и для тех, кто работает в госаппарате. Новогоднюю ёлку поставили?

Лидия Ермошина:

Да, я поставила. Во-первых, я считаю, что она создаёт новогоднее настроение, правда она искусственная. Во-вторых, недавно приходили гости с маленьким ребёнком, и я понимала, что для этой малышки будет приятно, если в доме будет ёлка. Но я бы обязательно её поставила всё равно.

Вы готовите на Новый год сами или заказываете?

Лидия Ермошина:

Конечно, готовлю. И я даже не представляю, чтобы мне кто-то присылал казённую еду. На этот Новый год ко мне приезжают родственники из Москвы, поэтому мы готовить будем сообща.

Есть какое-нибудь блюдо, которое всегда будет на вашем столе?

Лидия Ермошина:

Нет, у меня коронного блюда. Нет ничего такого, чтобы я делала лучше, чем что-либо. Я думаю, что мы будем консенсусом определять меню. Вообще я считаю, что обжираться ночью – это вообще очень вредно для здоровья. Поэтому это будет хороший доброкачественный ужин. Утром будут остатки доброкачественного ужина. Как раз салаты настоятся к утру. Селёдочка под шубой – это же пальчики оближешь!

А желание загадываете?

Лидия Ермошина:

Я всегда загадываю желание: «пусть всё будет хорошо». Не всегда, правда, это сбывается, к сожалению. Есть особенность в нашей семье. Когда-то я прочла, что в Канаде обязательно под бой курантов держатся за какую-нибудь денежку, чтобы деньги были в доме. Поэтому у меня всегда денежная купюра является необходимым реквизитом к бокалу шампанского.

Что бы вы хотели пожелать белорусам?



Лидия Ермошина:

Я хочу пожелать, чтобы они получали то, во-первых, что они заслужили. А во-вторых, то, что они желают. Чтобы это гармонично сочеталось. Я думаю, что наш народ заслужил очень многое, в силу того, что он является долготерпеливым, он является толерантным, он является, в основной своей массе, работящим. Поэтому я бы хотела, чтобы у них был мир, достаток. А в каждой семье – здоровье, счастливые, здоровые дети.

18 февраля 2018 года состоятся выборы в местные Советы депутатов. Сейчас ведётся активная работа по выдвижению кандидатов.

Для чего нужны выборы? Какое политическое значение они имеют?

Лидия Ермошина:

Мы не очень ещё научились серьёзно относиться к выборам. Могу сразу сказать, что в мире местные выборы депутатов местных Советов являются самыми главными и важными. Наверное, потому что местные бюджеты находятся в распоряжении местных властей и поэтому местные жители крайне заинтересованы, кто будет распоряжаться и землёй, и деньгами. У нас перераспределение идёт в сторону центра, поэтому у нас, как правило, избиратели зачастую проявляют больше интереса к выборам центральным, чем к местным выборам. Я могу сказать, что это заблуждение. И это заблуждение, к счастью, проходит. Судя по той активности потенциальных кандидатов, которые мы наблюдаем сейчас. У нас на выборы идёт не только привычная местная номенклатура, но и люди совершенно необычные и неожиданные: предприниматели, спортсмены, творческие работники. Многие испытывают романтические настроения по поводу своих будущих полномочий. И это очень приятно. Но ничего романтичного в обязанностях депутата нет, но если люди верят и видят себя политиками, то это замечательно! <…>.



Не надо никогда нагружать на депутата лишнее. Он же не обладает ресурсом для того, чтобы отремонтировать дорогу и вообще что-либо сделать материально осуществимое для нужд конкретного избирателя. Депутат – это обязанность от имени этого избирателя решать вопросы местной жизни. Например, создать грамотный генеральный план развития этой территории или её застройки, утвердить бюджет с наиболее эффективными статьями расходов и доходов.



Почему стоит отнестись к выборам с большой ответственностью? Как меняется активность избирателей и кандидатов со временем? Кто может выдвигаться в депутаты? Что нельзя делать во время активной работы продвижения кандидата?

На эти вопросы Лидия Михайловна ответила в ходе интервью. Подробности – в видеоинформации.