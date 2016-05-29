Беларусь отправила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Эквадоре

Новости Беларуси. 29 мая из Беларуси в Эквадор отправлена гуманитарная помощь. В районы, пострадавшие от сильного землетрясения, доставят одеяла, палатки, раскладные кровати. Общая стоимость груза составляет около 3 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Худолеев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Впервые груз будет доставлен на расстояние более 11 тысяч километров, поэтому полет будет достаточно не легким. Вес груза составляет порядка 50-ти тонн – это достаточно большой вес. Я думаю, что Республика Беларусь в таком объеме впервые предоставляет помощь (с учетом той ситуации, которая складывается в Республике Эквадор). В городе Манта будет соответствующая встреча представителями эквадорской стороны.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,8 баллов произошло в середине апреля и стало самым мощным в Эквадоре с 1979 года. Стихийное бедствие унесло жизни 660 человек. Свыше 2 миллионов пострадало. В регионе практически полностью разрушена вся инфраструктура. Те, кто остались без крыши над головой, проживают в импровизированных палаточных городках.