Какие вопросы, затронутые Президентом в Послании, считают ключевыми студенты

Новости Беларуси. В Послании к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко много раз говорил о кадровой политике. Президент подчеркнул — будущее страны за молодыми специалистами и эффективными управленцами. Этот посыл сегодня активно обсуждает молодежь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бурда, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Что касается экономики, весьма отрадно, что Президент поставил целый ряд задач в этой области. В частности, снизить рост инфляции, диверсифицировать экспорт, создать благоприятный бизнес-климат. И, что весьма отрадно, Президент поставил конкретную задачу в 1 миллиард иностранных инвестиций.

Елена Хмарун, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Поставленные перед руководителями задачи о поиске новых мест для работы тех, кто по неким причинам должен быть уволен или переведен с производства.