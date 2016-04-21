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Какие вопросы, затронутые Президентом в Послании, считают ключевыми студенты

21 апреля 2016 11:17
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Новости Беларуси. В Послании к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко много раз говорил о кадровой политике. Президент подчеркнул — будущее страны за молодыми специалистами и эффективными управленцами. Этот посыл сегодня активно обсуждает молодежь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бурда, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Что касается экономики, весьма отрадно, что Президент поставил целый ряд задач в этой области. В частности, снизить рост инфляции, диверсифицировать экспорт, создать благоприятный бизнес-климат. И, что весьма отрадно, Президент поставил конкретную задачу в 1 миллиард иностранных инвестиций.  

Елена Хмарун, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Поставленные перед руководителями задачи о поиске новых мест для работы тех, кто по неким причинам должен быть уволен или переведен с производства.

# общество # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию

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