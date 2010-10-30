Какие варианты улучшения жилищных условий существуют в Минске для тех, кто не хочет ждать своей очереди годами?

В очереди на улучшение жилищных условий в Минске сегодня состоят 278 634 семьи. На строительство жилья в домах ЖСК и ЖСПК (наиболее доступного по цене) направляются минчане, которые состояли на учете нуждающихся до 1989 года. Какие же возможности есть у минчан для улучшения жилищных условий?

На этот и ряд других вопросов читателям газеты «Знамя юности» ответил начальник отдела жилищной политики администрации Советского района столицы Александр Кураш.

Какие возможности улучшения жилищных условий существуют в настоящее время у минчан?

Александр Кураш: В первую очередь, это строительство жилья в составе организаций застройщиков, к числу которых относятся жилищно-строительные потребительские кооперативы (ЖСПК или ЖСК). ЖСК формируются из числа граждан, состоящих на учете, в строгом соответствии с очередностью постановки на учет. При этом 30 процентов от общего количества квартир в доме ЖСК предоставляется тем, кто имеет право на внеочередное получение льготных кредитов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.04.2000 № 185 и включен в отдельные (льготные) списки. 70 процентов квартир – для состоящих на учете по общей очереди. Эта форма улучшения жилищных условий наиболее доступная по цене, поскольку заказчиками кооперативного строительства являются государственные организации, такие как УП «УКС Мингорисполкома» и районные УКСы, ГПО «Минскстрой», ОАО «МАПИД». Эти организации, как правило, строят панельные дома типовых строительных серий: М-111-90, М-464-М, М-464-У1, ЗА-ОПБ и др. по цене одного квадратного метра 2 000 000 – 2 500 000 бел. руб. в зависимости от серии дома. Но поскольку жилья в домах ЖСК администрации выделяется недостаточно много, на такое строительство сейчас направляются граждане, состоящие на учете по общей очереди до 01.10.1988 г. (на трехкомнатные квартиры) и до 1.02.1988 г. (на одно– и двухкомнатные).

Что же делать тем, кто не хочет стоять в очереди годами?

Александр Кураш: Улучшить свои жилищные условия минчане могут и путем долевого строительства жилья. Тем более что есть решение Мингорисполкома о льготном кредитовании такого строительства. Люди, которые заключили договоры с застройщиками (пусть и самостоятельно, но в соответствии со всеми требованиями Указа Президента РБ от 15.06.2006 г. № 396) и дома которых включены в график кредитования, могут получить кредит на такое строительство. Если по уровню дохода они относятся к категории малообеспеченных трудоспособных граждан, то имеют право претендовать на льготный кредит. Это, наверное, единственный вариант улучшения жилищных условий для тех, кто не хочет ждать своей очереди годами.

Не каждому очереднику его материальное положение позволяет строиться долевым способом, даже и с льготным кредитованием. Ведь в сравнении с панельным домостроением цена строительства жилья из иных строительных материалов или нетиповых строительных серий на порядок выше и составляет сегодня около 3 млн рублей и более. Во-вторых, цена одного квадратного метра, по которой Беларусбанк осуществляет льготное кредитование дольщиков по утвержденным администрацией района спискам, как правило, ниже фактической по договору о долевом строительстве, и составляет в настоящее время около 2,5 млн руб. В-третьих, метраж предлагаемых застройщиками квартир довольно большой. Людей же интересует строительство квартир с наименьшими затратами на так называемые «лишние» (некредитуемые) метры.

А какие возможности есть у тех, кто в очереди состоит, но по доходам семья не относится к категории малообеспеченных?

Александр Кураш: Если такой очередник направляется на долевое строительство по очереди администрации или заключает договор о таком строительстве самостоятельно, он вправе рассчитывать, например, на кредит за счет ресурсов банка для состоящих на учете нуждающихся (не тот, который положен малообеспеченным нуждающимся). Но, в любом случае, это выгоднее, чем, скажем, квартиру покупать. Ведь в дальнейшем эти люди получают льготу и по уплате подоходного налога, поскольку состояли на учете. Кроме того, по Указу Президента РБ от 12.11.2007 г. № 585 молодым и многодетным семьям, которые построили жилье с использованием кредита за счет ресурсов банка, не используя господдержку в виде льготного кредита или одноразовой безвозмездной субсидии, оказывается финансовая помощь государства. Они имеют право получить такую помощь в погашении части кредита, если имеют несовершеннолетних детей. К примеру, если в семье один ребенок и она построила жилье не по льготному кредиту как малообеспеченная, а по кредиту за счет ресурсов банка для состоящих на учете нуждающихся – такая семья может получить финансовую помощь государства в размере 20 бюджетов прожиточного минимума. Сегодня это 5 миллионов 490 тысяч. Если детей в семье больше, соответственно увеличивается и сумма.

Какие условия должны быть соблюдены, чтобы очередник мог рассчитывать на государственную поддержку в виде льготного кредита или субсидии при участии в долевом строительстве?

Александр Кураш: Это три условия. Первое: дом застройщика должен быть включен в график льготного кредитования. Узнать об этом можно непосредственно у застройщика при заключении договора, в отделах жилищной политики администраций районов, на сайте Мингорисполкома. Второе: доход семьи не должен превышать трех минимальных потребительских бюджетов на каждого ее члена (на данный момент – не более 1 345 560 рублей на каждого). Третье: договор долевого строительства должен соответствовать требованиям Указа Президента РБ от 15.06.2006 г. № 396, т.е. прибыль застройщика по договору не должна превышать 5 процентов сметной стоимости объекта долевого строительства. Кроме того, договор на долевое строительство должен быть заключен с очередником, как с нуждающимся в улучшении жилищных условий. При соблюдении этих трех условий льготное кредитование возможно.

Как определяется величина льготного кредита?

Александр Кураш: Она определяется банком по нормируемому размеру общей площади строящегося жилого помещения и показателю стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения типовых потребительских качеств, ежемесячно утверждаемому Мингорисполкомом (на сегодня стоимость одного квадратного метра такого жилья составляет около 2,5 млн руб.). Если строительство дома осуществляется без внутриквартирной отделки, не должна превышать 90 процентов (для многодетных семей – 95 процентов) стоимости строительства норматива льготно кредитуемой площади жилого помещения, которая составляет 20 кв. м на человека и 36 кв. м – при строительстве однокомнатной квартиры для одного человека. Она рассчитывается с учетом жилья, имеющегося у кредитополучателя и членов его семьи. Поэтому кредитоваться на льготных условиях может не полная стоимость квартиры. Вместе с тем гражданин, состоящий на учете, имеет право взять в банке недостающую часть денег в виде кредита за счет ресурсов банка под более низкую процентную ставку, чем для не нуждающихся, получить материальную помощь по месту работы, проиндексировать чеки «Жилье», если они есть.

Где можно узнать информацию о том, что и почем будет строиться в ближайшие годы. И как выяснить, насколько добросовестен и надежен тот или иной застройщик?

Александр Кураш: Самая актуальная и подробная информация размещена в первую очередь на официальном сайте Мингорисполкома (www.minsk.gov.by) в разделе «Строительство». Кроме того, информации о долевом строительстве есть в районных администрациях на специально оформленных информационных стендах. Можно обращаться и в отделы строительства, жилищной политики того или иного района, а также непосредственно к застройщикам.

Что касается застройщиков, то, чтобы не быть обманутым, лучше всего иметь дело с государственными застройщиками, такими как ГПО «Минскстрой», районные УКСы и т.д. Более подробную информацию о других застройщиках можно узнать в тех же районных отделах строительства.