Какие преимущества Беларусь может извлечь из глобального потепления? Рассказывает профессор БГУ

Новости Беларуси. Глобальное потепление – в топе мировых новостей. 2018-й вошел в историю как один из самых жарких за весь период метеонаблюдений. 2019 год тоже начался не самыми лютыми морозами. Что происходит? Прибрежные и островные государства говорят о возможных потерях территории – уровень мирового океана будет лишь расти. А вот что же ожидать белорусам? Мнение из первых уст в нашей фирменной рубрике по средам. В студии Новостей «24 часа» профессор БГУ Мария Герменчук. Игорь Позняк, СТВ:

Мария Григорьевна, добрый вечер. Глобальное потепление даже кинорежиссеры используют как готовый апокалиптический сценарий. Все ли так плохо на самом деле? И какие преимущества Беларусь может все-таки извлечь из этого? Если может.

Мария Герменчук, профессор БГУ:

Может. Самое интересное, что реально может. Действительно, всем очень интересно посмотреть: где-то пожары, где-то наводнения, а в Беларуси, обратите внимание, по сравнению с соседями более или менее ситуация стабильная. Есть, конечно, минусы, но есть и несомненные плюсы. Игорь Позняк:

Например?

Мария Герменчук:

Например, увеличение вегетационного периода – это плюс для сельского хозяйства. Улучшение и увеличение рекреационных ресурсов – это и наша Нарочь, и наше Поозерье – плюсы для туристической отрасли. Игорь Позняк:

Как кстати мы с безвизом-то всю историю начали. Мария Герменчук:

Действительно, подгадали. Есть плюсы даже с точки зрения того, что у нас увеличивается количество солнечных дней. Это плюсы даже в энергетике. Минусы – разумеется, низкие температуры, сильные ветры. Профессор БГУ: вчера в Бресте было 12,5 градусов – для этого дня это редкость

Игорь Позняк:

Стоит в этом году ожидать раннюю весну? Мария Герменчук:

Для Гомельской области весна всегда ранняя приходит по сравнению с Витебской областью, например. В Витебской области она придет, естественно, позже. Но весна – самое главное, чтобы она не была очень быстрой, такой, чтобы сразу навалилась, и стало тепло. Потому что много снега, и гидрологическая обстановка может резко ухудшиться. Игорь Позняк:

Но лучшие метеорологи, перелетные птицы, уже прилетели. Мария Герменчук:

Да, но им же там жарко стало, где они зимовали.

Игорь Позняк:

Все те же последствия глобального потепления? Мария Герменчук:

Да, разумеется. Игорь Позняк:

Как-то так сложилось исторически – метеорологи синоптиков часто ругают по поводу, без повода. А как мы в мировом контексте выглядим? Мария Герменчук:

С точки зрения европейских подходов… Конечно, на общемировом фоне мы выглядим просто великолепно – если сравнивать с какими-то странами Азии или, не дай бог, Африки. Игорь Позняк:

Ну, давайте все-таки на хорошие примеры ориентироваться.

Мария Герменчук:

Для стран со сравнимой территорией, со сравнимыми погодными условиями мы выглядим достаточно хорошо и достаточно успешно. Игорь Позняк:

Например, Чехия. Тоже 10 миллионов и немножко меньше территория. Мария Герменчук:

Да, немножко меньше территория, и проблемы приблизительно те же самые. Другое дело, что успешность прогнозирования всегда зависит от возможностей, которые имеет страна, используя то, что наработано по всей Европе, в странах ЕС. Мы используем очень много ресурсов, которые нам предоставляет Российская Федерация. У них тоже очень хорошие модели, подходы.