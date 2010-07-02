Какие праздничные мероприятия состоятся в Минске 3 июля

Завтра вся Беларусь отмечает День Независимости. Только в Минске пройдут две сотни мероприятий.

Традиционное шествие ветеранов Великой Отечественной и возложение венков к памятнику Победы начнется в полдень. Апофеозом станет гала-концерт «Беларусь — это мы!» у стелы «Минск — город-герой». Грандиозное шоу с участием известных белорусских артистовна некоторое время прервут общереспубликанская акция «Споем гимн вместе!» и праздничный фейерверк. Ну, а весь день по всей столице развернутся массовые гуляния!

Праздничные мероприятия начнутся уже в 10 утра. Минчан и гостей столицы ждут на проспекте Победителей, в районе Дома физкультуры. Здесь состоятся спортивные единоборства и оздоровительные игры.

Площадка перед Дворцом спорта по традиции превратится в глобальную ретроспективу. Обслуживать покупателей будут девушки в национальных костюмах. Здесь каждому найдется развлечение на любой вкус. Самых маленьких гостей будут веселить клоуны и артисты.

Здесь же любой желающий сможет почувствовать себя мастером на все руки. Гостям предложат вылепить кувшины и испечь свой, авторский хлеб. Музыкальные эстеты смогут насладиться джазом.

Около Дворца Республикитоже будет шумно. Праздничный концерт будет длиться до позднего вечера.

Площадка у Минской городской ратуши превратится в «Летний вернисаж». Военное лихолетье и глазами молодых художников и в образах, созданных брутальными уличными артистами.

Отметить День Независимости на двухколесном. Владельцы скутеров организовывают праздничный мотопробег. Принять участие может любой желающий. Дресс-код: пиджак, брюки и галстук. Место встречи — площадка перед Академией наук.

Показ мод «а-ля сороковые» ждет гостей около Музея истории города Минска. Костюмированные прогулки по городу, представление и оригинальная концертная программа не дадут скучать.

Ближе к вечеру эпицентр зрелищных действий снова передислоцируется к стеле «Минск — город-герой». В 21 час здесь начнется концерт «Беларусь — это мы!». Его кульминацией станет общереспубликанская акция «Споем гимн вместе!». Текст главной песни страны синхронно подхватят во всех областных центрах. Завершится праздничная программа фейерверком. Первые залпы можно будет увидеть в 23 часа.

Алина Змачинская, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.