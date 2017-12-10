Прямой эфир

Какие правила безопасности должны знать дети? МЧС провело игровую спецоперацию для малышей и их родителей

10 декабря 2017 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Примерить форму пожарного, развернуть конфету в боевых перчатках и выучить номер МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 декабря возле Театра юного зрителя спасатели развернули настоящую операцию по подготовке детей и родителей к «Безопасному Новому году». Не забыли организаторы и про спецтехнику. Мотоцикл, пожарная машина, коленчатый подъемник – и все это можно потрогать и изучить.

Какие правила безопасности должны знать дети? МЧС провело игровую спецоперацию для малышей и их родителей -1

Карина Турбан, начальник отдела социокультурной деятельности центра пропаганды МЧС:
Разгадывая различные загадки, применяя форму спасателя-пожарного, уже сегодня через игру мы, работники МЧС, можем привить ребенку понимание того, что такое пожарная безопасность, и повысить уровень культуры безопасности у взрослых, которые их сегодня сопровождают.

Какие правила безопасности должны знать дети? МЧС провело игровую спецоперацию для малышей и их родителей -4

Ребенок:
Скоро Новый год, и будет лед. И дети могут провалиться под лед. Надо знать, как действовать при этом. И как пользоваться пиротехникой.

Позднее в этот же день в ТЮЗе покажут спектакль «Кошкин дом». Атрибутику для него также предоставило МЧС.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Карина Турбан

Другие новости рубрики

Все новости
Как стать лидером: свои секреты в тренингах раскрыли профессионалы для белорусских студентов
10 декабря 2017 12:59

Как стать лидером: свои секреты в тренингах раскрыли профессионалы для белорусских студентов

Депутат должен думать в первую очередь о защите прав граждан: что думают будущие избиратели перед выборами в местные Советы
10 декабря 2017 12:18

Депутат должен думать в первую очередь о защите прав граждан: что думают будущие избиратели перед выборами в местные Советы

Беларусь засыпало снегом: в каких областях страны самые высокие сугробы
10 декабря 2017 11:58

Беларусь засыпало снегом: в каких областях страны самые высокие сугробы