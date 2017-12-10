Какие правила безопасности должны знать дети? МЧС провело игровую спецоперацию для малышей и их родителей

10 декабря возле Театра юного зрителя спасатели развернули настоящую операцию по подготовке детей и родителей к «Безопасному Новому году». Не забыли организаторы и про спецтехнику. Мотоцикл, пожарная машина, коленчатый подъемник – и все это можно потрогать и изучить.

Новости Беларуси. Примерить форму пожарного, развернуть конфету в боевых перчатках и выучить номер МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карина Турбан, начальник отдела социокультурной деятельности центра пропаганды МЧС: Разгадывая различные загадки, применяя форму спасателя-пожарного, уже сегодня через игру мы, работники МЧС, можем привить ребенку понимание того, что такое пожарная безопасность, и повысить уровень культуры безопасности у взрослых, которые их сегодня сопровождают.

Ребенок:

Скоро Новый год, и будет лед. И дети могут провалиться под лед. Надо знать, как действовать при этом. И как пользоваться пиротехникой.

Позднее в этот же день в ТЮЗе покажут спектакль «Кошкин дом». Атрибутику для него также предоставило МЧС.