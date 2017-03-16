Какие права есть у пациентов поликлиники?

Когда поход в поликлинику неизбежен, следует вспомнить о своих правах. К примеру, каждый из нас имеет возможность перевестись из одной поликлиники в другую. Но для этого нужны основания.

Но прикрепиться к другой поликлинике из-за того, что не устраивает обслуживание, или она находится далеко от работы, нельзя. Другое дело, если вы хотите сменить лечащего врача. Это возможно. Правда, придется написать заявление на имя главного врача учреждения с указанием причин, по которым требуется замена. На такое заявление вам обязаны будут ответить в письменной форме и в течение, как правило, 15 дней.

Бывает так, что пациента осматривает не сам доктор, а интерн. Если вас это не устраивает, отказаться от такого осмотра можно. Правда, когда вы находитесь в клинике, на базе которой находится кафедра медицинского университета, будьте готовы к тому, что студенты могут присутствовать на приеме и выполнять определенные манипуляции.

Если пациента не устраивает схема лечения, предложенная врачом, он тоже может от нее отказаться. Но следует учитывать, что врач фиксирует эту схему в амбулаторной карте или истории болезни. Доктор несет ответственность за свои назначения. Когда отказываетесь от его предложения, вам придется расписаться в медицинском документе. Тогда ответственность за свое решение будет лежать только на вас.

Часто пациенты недовольны тем, что в поликлинике не отдают на руки амбулаторную карту. Права выносить такую медицинскую документацию за пределы учреждения, ни у кого нет. Это собственность поликлиники. Но вскоре данный вопрос может быть решен.