Какие плюсы есть у МРТ с контрастным веществом? Поговорили с врачом об эффективных методах диагностики

Магнитно-резонансная томография с контрастным веществом – один из диагностических методов, который применяется для получения более точной и детальной информации о состоянии внутренних органов, тканей и сосудов человеческого организма. Контрастное вещество, как правило, представляет собой специальный препарат, который вводится в организм пациента, чтобы улучшить видимость на полученных снимках.
Ирина Герасименко, заведующий отделением лучевой диагностики клиники «Мерси»:
Многие пациенты спрашивают, что такое магнитно-резонансная томография с контрастным усилением? Считается, что усиленное исследование более вредное исследование. Конечно, нет. Оба исследования абсолютно безвредны, только при контрастном усилении чаще всего внутривенно в организм человека вводится специальный препарат – контрастное вещество, которое позволяет нам усилить, как бы подсветить зону патологических изменений. Этот метод исследования применяется строго по назначению врачей-специалистов. Это нейрохирурги, онкологи, это специалисты, которым необходима детальная визуализация очагов патологические измененного сигнала.
Использование контрастного вещества в МРТ может оказаться необходимым в случаях, когда обычные снимки не дают четкого или полного представления о патологических изменениях в органах или тканях. Контраст позволяет выделить определенные структуры или участки и делает возможным выявление даже самых мелких дефектов или новообразований.
Ирина Герасименко:
Перед процедурой пациенту устанавливают периферический внутривенный катетер, через который мы будем вводить контрастное вещество. К периферическому катетеру подключается специальный автоматический инъектор, то есть это специальный аппарат, который будет в нужный момент с нужной скоростью вводить необходимое нам количество контрастного вещества. Пациент после этого исследования с диском с информацией, которую мы получили, может в любой стране мира получить дополнительную консультацию или пройти дальнейшее динамическое исследование.
МРТ с контрастным веществом может быть проведена для диагностики опухолей, воспалительных процессов, сосудистых нарушений, аномалий развития органов и других патологий, которые требуют более детального изучения. Контрастное исследование может помочь врачу установить точный диагноз, определить стадию заболевания и выбрать наиболее эффективное лечение.
Ирина Герасименко:
Мы получаем достаточно много информации и при бесконтрастных исследованиях, но когда мы имеем дело с опухолью слишком малого размера, с образованием сложной локализации, когда необходимо стадировать какой-то онкологический процесс, когда необходимо отличить: злокачественное или доброкачественное образование, необходимо вводить контрастное вещество. Каждый пациент при назначении ему МРТ с контрастным усилением должен прийти на исследование с биохимическим анализом. Нам необходимо точно понимать, что функция почек данного пациента не нарушена. Контрастные препараты достаточно безопасны, они быстро выводятся из организма, через час-два никаких последствий нет.
Перед проведением МРТ с контрастом необходимо тщательно оценить все показания и противопоказания к его использованию. Врач должен принять во внимание возможные аллергические реакции на контраст, наличие серьезных заболеваний и другие факторы, которые могут повлиять на проведение и результаты исследования.
Ирина Герасименко:
Отдельно хочется отметить динамическое контрастное усиление, которое проводится для диагностики патологий гипофиза молочных желез и простаты. Это не обычное болюсное исследование, которое мы проводим при патологии органов брюшной полости, малого таза, где используется в основном четыре стандартизированные фазы. Здесь мы имеем серию фаз, чтобы контролировать момент поступления контрастного вещества в зону патологических изменений. Что это позволяет? Это позволяет нам диагностировать образования, опухоли на ранних стадиях развития.
Правильное использование контраста при МРТ позволяет значительно улучшить обзорность полученных изображений, что помогает врачу сделать более точный диагноз и предпринять необходимые меры по лечению пациента.
*На правах рекламы.