Какие плюсы есть у МРТ с контрастным веществом? Поговорили с врачом об эффективных методах диагностики

Магнитно-резонансная томография с контрастным веществом – один из диагностических методов, который применяется для получения более точной и детальной информации о состоянии внутренних органов, тканей и сосудов человеческого организма. Контрастное вещество, как правило, представляет собой специальный препарат, который вводится в организм пациента, чтобы улучшить видимость на полученных снимках.

Ирина Герасименко, заведующий отделением лучевой диагностики клиники «Мерси»:

Многие пациенты спрашивают, что такое магнитно-резонансная томография с контрастным усилением? Считается, что усиленное исследование более вредное исследование. Конечно, нет. Оба исследования абсолютно безвредны, только при контрастном усилении чаще всего внутривенно в организм человека вводится специальный препарат – контрастное вещество, которое позволяет нам усилить, как бы подсветить зону патологических изменений. Этот метод исследования применяется строго по назначению врачей-специалистов. Это нейрохирурги, онкологи, это специалисты, которым необходима детальная визуализация очагов патологические измененного сигнала.

Использование контрастного вещества в МРТ может оказаться необходимым в случаях, когда обычные снимки не дают четкого или полного представления о патологических изменениях в органах или тканях. Контраст позволяет выделить определенные структуры или участки и делает возможным выявление даже самых мелких дефектов или новообразований.

Ирина Герасименко:

Перед процедурой пациенту устанавливают периферический внутривенный катетер, через который мы будем вводить контрастное вещество. К периферическому катетеру подключается специальный автоматический инъектор, то есть это специальный аппарат, который будет в нужный момент с нужной скоростью вводить необходимое нам количество контрастного вещества. Пациент после этого исследования с диском с информацией, которую мы получили, может в любой стране мира получить дополнительную консультацию или пройти дальнейшее динамическое исследование.

МРТ с контрастным веществом может быть проведена для диагностики опухолей, воспалительных процессов, сосудистых нарушений, аномалий развития органов и других патологий, которые требуют более детального изучения. Контрастное исследование может помочь врачу установить точный диагноз, определить стадию заболевания и выбрать наиболее эффективное лечение.

Ирина Герасименко:

Мы получаем достаточно много информации и при бесконтрастных исследованиях, но когда мы имеем дело с опухолью слишком малого размера, с образованием сложной локализации, когда необходимо стадировать какой-то онкологический процесс, когда необходимо отличить: злокачественное или доброкачественное образование, необходимо вводить контрастное вещество. Каждый пациент при назначении ему МРТ с контрастным усилением должен прийти на исследование с биохимическим анализом. Нам необходимо точно понимать, что функция почек данного пациента не нарушена. Контрастные препараты достаточно безопасны, они быстро выводятся из организма, через час-два никаких последствий нет.