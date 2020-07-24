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Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ

24 июля 2020 08:07
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В главном корпусе БНТУ уже кипит работа и в приёмной комиссии. С 25 июля ждут желающих учиться в стенах знаменитого политеха. Будет жарко. Ведь это точка притяжения абитуриентов со всех уголков мира. Представители более 120 стран уже получили высшее образование в этом белорусском ВУЗе. И сегодня здесь более тысячи студентов – иностранцев. 

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ-1

Сельби Гельдеева, студентка БНТУ (Туркменистан):
Я приехала в Беларусь и ни в коем случае не жалею. Мне нравится тут учиться.

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ-3

Выбирать абитуриенту придётся из 140 специальностей 16 факультетов. К набору-2020 секретарь приёмной комиссии подошёл тщательно. Так, на новую специальность «Электрический и автономный транспорт» привлекать будут реальными примерами. Последние достижения в этой области Денис Васильевич накануне изучил на выставке электротранспорта. Удалось даже на практике испытать беспилотный автобус в действии. И это только начало большого электромобильного пути Беларуси. 

Денис Капский, ответственный секретарь приёмной комиссии БНТУ:
8 новых специализаций, 8 новых направлений. Актуальных. К примеру, подъемно-транспортные машины, новая специальность – утилизация, использование бытовых отходов. То есть это глобальная проблема, над которой работают, в принципе, все страны. Новая специальность по атомной энергетике.

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ-5

Развиваться со временем и на опережение – девиз, под которым работают производства БНТУ.  Студентов учат, поддерживают их идеи. Разработки испытывают в собственных лабораториях. Перспективные проекты воплощаются в жизнь. Идеальная формула создания Университета 3.0.

Инновационно-производственный участок медицинских изделий уже стал прочной основой отечественной кардиохирургии. Уже шесть лет как производят собственные белорусские стент-графты. Их используют для лечения болезней сердца.

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ-7

Оборудование для микросварки, лазеры, и даже свой ткацкий станок позволяют замещать дорогостоящие иностранные изделия и создавать свои уникальные проекты.

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ-9

Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
Беларусь создает свою целую отрасль производства изделий для сердечно-сосудистой хирургии. Есть отдельные производства стентов, клапанов сердца, но в таких объемах нет нигде на постсоветском пространстве.

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ-11

Своя база позволяет реагировать молниеносно на любые запросы. Именно здесь смогли за сутки организовать выпуск тех самых защитных щитков для медиков и дополнительных систем для подачи и увлажнения кислорода. А эта история вряд ли кого-то оставит равнодушным.

«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

Разработка учёных БНТУ позволила адаптировать аппарат Илизарова для 2-летнего ребёнка. До этого такие операции проводились только с 7 лет. 

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ-13

Оборудование, которое помогает удлинить голень, получилось в пять раз легче немецкого и американского вариантов. У маленькой Мирославы одна ножка была короче другой на 5 сантиметров. Приходилось подгонять обувь.

Эти кадры мы снимали в феврале. А это уже сегодня. Еще пару недель, и малышка сможет просто ходить. Как все. 

Оксана Масель, мама Мирославы:
Вуаля! Покупаем красивые туфли!

# Высшее образование в Беларуси # Денис Капский # Павел Лущик

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