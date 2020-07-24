Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Марьину Горку

Новости Беларуси. Конец недели Александр Лукашенко по традиции проводит с рабочей поездкой. 24 июля главу государства ждут в Марьиной Горке, где он посетит 5-ю отдельную бригаду специального назначения. Это элита Вооруженных Сил, армейский спецназ.