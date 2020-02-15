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Какие деревья нужно обрезать в феврале?

15 февраля 2020 15:47
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Февраль для дачников – начало горячей поры. Чтобы плодовые деревья давали хороший урожай, их нужно обрезать каждый год. Делают это зимой, ведь для растений это – стресс, и им легче его пережить, когда они находятся в состоянии покоя. Как правильно удалять старые ветки и не остаться летом без сочных фруктов, рассказали в программе «Плюс-минус»

Какие деревья нужно обрезать в феврале?-1

Сергей Халимоненко, младший научный сотрудник отдела технологии РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
В этом году аномально тёплая зима. Если тёплые температуры будут преобладать, следует в саду проводить защитные мероприятия. В феврале можно заниматься обрезкой косточковых культур. Сегодня продемонстрируем, как правильно обрезать дерево сливы. Любую обрезку в саду следует начинать с санитарной обрезки – вырезка сломанных, заболевших и отплодоносивших ветвей. Наша задача – снизить дерево и оставить на нём максимальный урожай. Также мы вырезаем ветки, которые отплодоносили и стали более старыми. Каждый срез на дереве следует замазать садовым варом, это предотвратит развитие болезней. В феврале следует обрезать не только сливы, а также черешни, вишни для получения хороших ежегодных урожаев.

# Растения и цветы # общество # Сергей Халимоненко

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