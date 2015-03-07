Какая вода лучше всего подходит цветам и как самому собрать симпатичный букет. Советы флориста

Ирина Злобина, флорист:

Сейчас как раз начинается весна, погода становится новой, прилетают птицы, всем хочется свежести, вдохновения, обновления. Цветы как раз-таки выступают символом чего-то нового, свежего и прекрасного, поэтому женщины, цветы, весна, легкость – это все идет все время вместе.

Я всегда очень любила цветы и в детстве проводила много времени на даче, где был большой красивый сад. И это было большим развлечением, когда к приезду родителей бабушка разрешала мне резать все, что я хочу и составлять большие, красивые букеты для веранды. Это было моим любимым развлечением, я это очень ждала. Потом, когда я была постарше, я ходила на курсы фитодизайна, дизайна из природных материалов. Флористика была всегда каким-то хобби, чем-то, что меня радовало и вдохновляло. И в какой-то момент я решила сделать из этой радости работу.

Нет ничего приятнее и прекраснее, чем живые цветы, растущие на клумбе или срезанные в вазе. Они приносят много положительных эмоций. Только правильный уход позволит продлить недолгий век любого цветка.

Ирина Злобина, флорист:

Чаще всего, когда нам дарят букет, мы его ставим в холодную воду, есть такое правило. Это неправильно. Гораздо дольше цветы простоят и будет им лучше, если вам подарили букет, вы подрезали стебли и поставили его в горячую воду. Это очень хорошо работает с тюльпанами. Впереди 8 Марта, явно всем подарят много-много тюльпанов. И очень часто бывает, что тюльпан ставишь в вазу и он наклоняется. Если его поставить в горячую воду, он быстренько напитается водой, выпрямится и будет как новенький.

Подснежники зимой сейчас не роскошь и не редкость. Любые цветочные предпочтения и пожелания исполнит «волшебник на голубом самолете». И прямым рейсом из Голландии вам доставят желаемый букет.

Но, несмотря на доступность и приемлемость таких «широких жестов», цветочная мода призывает поступить иначе, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ирина Злобина, флорист:

Мы стали смотреть на состав продуктов, покупать органическую еду и, в общем-то, этот тренд пришел и в цветочный мир. Поэтому сейчас в цветочной моде очень важно использовать сезонные цветы. Сейчас начало весны – это сезон многих луковичных растений. Вместе с тюльпанами, которые луковичные, есть еще гиацинты, очень часто используют ранункулусы, анемоны. В букетах чаще всего используется именно это. Они очень свежие, очень яркие, наверное, самые яркие краски этих первоцветов.

Что могут значить пышные букеты или о чем молчат скромные цветочные композиции? Как отнестись к популярному в последнее время цветочному подарку от незнакомца? Вспомните парижскую историю о сумасбродной любви Маяковского к Татьяне Яковлевой. И, скорее всего, ответы на эти вопросы вам не понадобятся.

Ирина Злобина, флорист:

Мне кажется, это ужасно романтическая история, если парень делает заказ и в течение очень долгого времени, например, трех месяцев, к девушке приезжают свежие цветы от него. Это как билет в Париж подарить ни с того ни с сего. И очень забавная история последнего времени: чаще всего такие подарки ребята делают анонимно.

Цветочный подарок, сделанный своими руками, сразу приобретает статус эксклюзивного, поэтому удивляйте и радуйте вдвойне своим авторским исполнением.

Ирина Злобина, флорист:

Сейчас покажу, как можно собрать очень симпатичный букет довольно просто. Лучше всего использовать три вида цветов: тюльпаны, они очень мелкие, гиацинты (они очень долго стоят, медленно и красиво раскрываются и очень хорошо пахнут, когда раскрываются) и ранункулусы (одни из самых популярных цветов нынешнего сезона). Для начала мы возьмем самый большой, крупный цветок. Он будет центральный. Собирать букет мы будем в так называемой спиральной технике. Это позволяет, с одной стороны, просто собрать композицию, какую вы хотите. А, с другой стороны, цветы вместе довольно плотно, устойчиво. Когда собираем цветы в такой технике, ставим их немножечко наискосок. У всех цветов в букете будет одна точка соединения. Берем следующий цветок, точно так же располагаем его, слегка наискосок. Так, чтобы все цветы были рядом, но располагались не параллельно, а по спирали. Крупные лисья тюльпана можете оборачивать вокруг цветка, чтобы они не ломались, когда ставите в вазу. Нет никаких особенных правил, цветы располагайте в таком порядке, в каком вам наиболее симпатично в этот момент. В конце у нас получается круглый симпатичный сверток. Чтобы листья не заламывались и у них в букете была дополнительная поддержка, мы чуть-чуть повыше их захватываем. Всегда приятно, когда у подарка есть какая-то особая персональная деталь. Можно подписать открытку и добавить ее с помощью иголки. Теперь мы можем сделать кому-то приятный сюрприз, кого-то поздравить, сделать хороший милый подарок.

8 Марта – это хороший повод напомнить о том, что дарить цветы повод все-таки не нужен.