«Какая приятная встреча и подарочки»: автолавка с Дедом Морозом курсирует по деревням Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси праздник доехал до каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новогодний сюрприз для жителей отдаленных деревень и хуторов подготовили профсоюзы.
Автолавка с Дедом Морозом курсирует по дорогам страны и заезжает даже туда, где живет лишь несколько человек. Первой в маршруте Деда Мороза стала деревенька на границе с Литвой. Для местных стандартные покупки закончились неожиданными подарками.
Ядвига Бильдис, житель деревни Бальси:
Настолько приятно, буду звонить детям и говорить, что нас не забывают. Спасибо вам большое!
Янина Бильдис, житель деревни Бальси:
Какая приятная встреча и подарочки!
Анатолий Пукач, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников потребкооперации:
Эта акция проходит у нас впервые по системе Белкоопсоюза. Стараемся подарить подарки, исходя из средств каждого региона.
Праздничная автолавка продолжает свое путешествие по стране. В течение января она привезет новогодние чудеса туда, где их действительно ждут.