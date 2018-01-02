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«Какая приятная встреча и подарочки»: автолавка с Дедом Морозом курсирует по деревням Беларуси

02 января 2018 13:29
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Новости Беларуси. В Беларуси праздник доехал до каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новогодний сюрприз для жителей отдаленных деревень и хуторов подготовили профсоюзы.

Автолавка с Дедом Морозом курсирует по дорогам страны и заезжает даже туда, где живет лишь несколько человек. Первой в маршруте Деда Мороза стала деревенька на границе с Литвой. Для местных стандартные покупки закончились неожиданными подарками.

«Какая приятная встреча и подарочки»: автолавка с Дедом Морозом курсирует по деревням Беларуси-1

Ядвига Бильдис, житель деревни Бальси:
Настолько приятно, буду звонить детям и говорить, что нас не забывают. Спасибо вам большое!

«Какая приятная встреча и подарочки»: автолавка с Дедом Морозом курсирует по деревням Беларуси-4

Янина Бильдис, житель деревни Бальси:
Какая приятная встреча и подарочки!

«Какая приятная встреча и подарочки»: автолавка с Дедом Морозом курсирует по деревням Беларуси-7

Анатолий Пукач, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников потребкооперации:
Эта акция проходит у нас впервые по системе Белкоопсоюза. Стараемся подарить подарки, исходя из средств каждого региона.

Праздничная автолавка продолжает свое путешествие по стране. В течение января она привезет новогодние чудеса туда, где их действительно ждут.

# общество # Фотофакт # Торговля в Беларуси # Анатолий Пукач

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