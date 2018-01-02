«Какая приятная встреча и подарочки»: автолавка с Дедом Морозом курсирует по деревням Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси праздник доехал до каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новогодний сюрприз для жителей отдаленных деревень и хуторов подготовили профсоюзы.

Автолавка с Дедом Морозом курсирует по дорогам страны и заезжает даже туда, где живет лишь несколько человек. Первой в маршруте Деда Мороза стала деревенька на границе с Литвой. Для местных стандартные покупки закончились неожиданными подарками.