Ученица Вилейской гимназии № 2 стала победительницей 21 Международного конкурса юношеских исследовательских работ имени Владимира Вернадского

Новости Беларуси. Ученица Вилейской гимназии № 2 Александра Грабовская стала победительницей 21 Международного конкурса юношеских исследовательских работ имени Владимира Вернадского. На научном форуме в Москве она представила обстоятельный материал на тему «Исчезнувших деревень Вилейщины».

Александра вместе с учителем изучала топонимы населенных пунктов, которых сегодня, к сожалению, не найдешь на карте Беларуси. Они исчезли под глубиной воды во время строительства Вилейского водохранилища. Бывшие жильцы, живые свидетели тех событий, помогли собрать сведения и заглянуть в прошлое деревень.

Кстати, в 2014 году на конкурс было прислано почти 2000 интересных материалов. Минскую область представляли шесть учащихся. Все они награждены дипломами и памятными знаками. За 18 лет на конкурс поступило свыше 20 тысяч учебных работ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.