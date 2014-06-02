Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Ученица Вилейской гимназии № 2 стала победительницей 21 Международного конкурса юношеских исследовательских работ имени Владимира Вернадского

Ученица Вилейской гимназии № 2 стала победительницей 21 Международного конкурса юношеских исследовательских работ имени Владимира Вернадского

02 июня 2014 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ученица Вилейской гимназии № 2 Александра Грабовская стала победительницей 21 Международного конкурса юношеских исследовательских работ имени Владимира Вернадского. На научном форуме в Москве она представила обстоятельный материал на тему «Исчезнувших деревень Вилейщины».

Александра вместе с учителем изучала топонимы населенных пунктов, которых сегодня, к сожалению, не найдешь на карте Беларуси. Они исчезли под глубиной воды во время строительства Вилейского водохранилища. Бывшие жильцы, живые свидетели тех событий, помогли собрать сведения и заглянуть в прошлое деревень.

Кстати, в 2014 году на конкурс было прислано почти 2000 интересных материалов. Минскую область представляли шесть учащихся. Все они награждены дипломами и памятными знаками. За 18 лет на конкурс поступило свыше 20 тысяч учебных работ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Лауреат международных конкурсов

Другие новости рубрики

Все новости
Православно-католический форум стартовал 2 июня в Минске
02 июня 2014 10:15

Православно-католический форум стартовал 2 июня в Минске

С июня электропоезда бизнес-класса «Штадлер» будут следовать по маршруту Минск – Молодечно – Минск 4 раза в день
02 июня 2014 10:11

С июня электропоезда бизнес-класса «Штадлер» будут следовать по маршруту Минск – Молодечно – Минск 4 раза в день

Памятники в Минске, посвященные детям. Знают ли горожане, где находятся эти скульптуры?
02 июня 2014 08:29

Памятники в Минске, посвященные детям. Знают ли горожане, где находятся эти скульптуры?