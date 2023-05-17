Как выглядят белорусские овощи после 8 месяцев в стабфондах? Спойлер: такие же вкусные и красивые

Новости Беларуси. Новый формат стабфондов, когда запасы витаминной продукции увеличили на треть, оправдал ожидания и выступил гарантом стабильных цен на традиционный борщевой набор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря этому купить отечественные витамины и сейчас можно по доступной цене. А по некоторым позициям счет идет не на рубли, а копейки. Кроме того, уже начинается реализация ранней плодоовощной продукции, в частности, капусты. Какая она, витаминная корзина в межсезонье? Узнавала Юлия Мычка.

Слово «межсезонье» у некоторых ассоциируется с нехваткой овощей в магазинах. Вдруг пропадет капуста или исчезнет морковь. Но в этом году тихо. Без овощных переполохов. В начале осени кладовые республиканского масштаба аграрии заполнили под потребность. Увеличить объемы стабфонда – задание от главы государства и правительства. Хватит ли в Беларуси овощей до нового урожая? Вот о чем сообщили в Минсельхозпроде.

Дефицита плодоовощной продукции нет и не будет. Остатков хватит вплоть до нового урожая. В этом уверены в Минсельхозпроде. Для торговли еще есть 45 тысяч тонн картофеля, 8 тысяч тонн овощей. Главное теперь, чтобы теперь на прилавки они попадали в товарном виде. Какое качество у витаминного урожая, собранного еще в 2022-м, сегодня проинспектировали в Жодино.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Чтобы обеспечить население в межсезонный период, у нас имеется хранилище с микроклиматом. То есть обеспечивающее сохранность и качество продукции практически до нового урожая. По картофелю – на 775 тысяч тонн, по овощам – на 158 тысяч тонн, по плодам – на 103 тысячи тонн.

Остатки нашей моркови, которую мы убирали в сентябре-октябре. В данный момент, в мае, она имеет все необходимые требования для реализации. Эта морковка перезимовала в хранилище, возраст которого полвека. Судя по презентабельному виду, на качестве это не отразилось. А вот капусте нужен особый микроклимат. Этого стараются придерживаться, чтобы хруст был отменный.

Игорь Тимощенко, начальник овощной базы сельхозпредприятия «Фирма Кадино»:

Для капусты крайне необходимо поддержание и температурного режима при хранении, и влажностного режима, что в данных хранилищах достаточно сложно осуществлять.

В 2022 году «Фирма Кадино» увеличила суммарные объемы закладки стабфонда в три раза. Овощи открытого грунта хранили в этих помещениях. Всего складов у сельхозпредприятия четыре, три будут модернизированы. Реконструкцию овощехранилищ планируют начать и завершить в этом году. В реализации инвестиционного проекта поможет областной бюджет. Благодаря такому техническому перевооружению хозяйство сможет экономить электроэнергию. А это повлияет на себестоимость продукции, увеличит срок ее хранения и рентабельность продаж. Контейнеры готовят для нового урожая. Игорь Тимощенко:

В этом году очень хорошо продался лук репчатый. Капуста очень тяжело шла. Сложно, но мы ее реализовали. И свекла так же. Алексей Богданов: овощей производим больше, чем необходимо. Подробнее.