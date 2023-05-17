Алексей Богданов: овощей производим больше, чем необходимо

Новости Беларуси. Новый формат стабфондов, когда запасы витаминной продукции увеличили на треть, оправдал ожидания и выступил гарантом стабильных цен на традиционный борщевой набор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря этому купить отечественные витамины и сейчас можно по доступной цене. А по некоторым позициям счет идет не на рубли, а копейки. Кроме того, уже начинается реализация ранней плодоовощной продукции, в частности, капусты. Как выглядят белорусские овощи после 8 месяцев в стабфондах? Спойлер: такие же вкусные и красивые.

По осени Могилевская область заложила в стабфонды в два раза больше овощей и в три раза яблок. Сейчас уже понятно: таких объемов многовато.

Лилия Гулинская, начальник отдела растениеводства комитета сельского хозяйства и продовольствия Могилевского облисполкома:

В пределах где-то 20-30 % на сегодня в целом, если взять по межсезонному периоду, продукции мы перевели в свободные ресурсы. И сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства реализовывали уже на свое усмотрение. На то, что мы выращиваем больше, чем потребляем, обратил внимание министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Над темой остатков активно работает Минсельхозпрод.