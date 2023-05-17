Алексей Богданов: овощей производим больше, чем необходимо
Новости Беларуси. Новый формат стабфондов, когда запасы витаминной продукции увеличили на треть, оправдал ожидания и выступил гарантом стабильных цен на традиционный борщевой набор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря этому купить отечественные витамины и сейчас можно по доступной цене. А по некоторым позициям счет идет не на рубли, а копейки. Кроме того, уже начинается реализация ранней плодоовощной продукции, в частности, капусты.
Как выглядят белорусские овощи после 8 месяцев в стабфондах? Спойлер: такие же вкусные и красивые.
По осени Могилевская область заложила в стабфонды в два раза больше овощей и в три раза яблок. Сейчас уже понятно: таких объемов многовато.
Лилия Гулинская, начальник отдела растениеводства комитета сельского хозяйства и продовольствия Могилевского облисполкома:
В пределах где-то 20-30 % на сегодня в целом, если взять по межсезонному периоду, продукции мы перевели в свободные ресурсы. И сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства реализовывали уже на свое усмотрение.
На то, что мы выращиваем больше, чем потребляем, обратил внимание министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Над темой остатков активно работает Минсельхозпрод.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Три товарные группы, наиболее скоропортящиеся – это яблоко, лук, капуста – их срок реализации закончился 1 мая. А сейчас еще весь май, до 1 июня, по остальным трем группам (по картофелю, свекле и морковке) пока реализуем стабилизационные фонды. У нас продукции этой еще больше есть, помимо всего прочего. Несмотря на то, что закончились стабфонды по луку, лук лежит, по капусте – капуста белорусская лежит. Хотя появляется уже свежая, нового урожая, и импортная, но потребитель вправе выбирать. Перепроизводим больше, чем необходимо. И, скорее всего, будет какая-то хорошая программа по консервации и переработке этой продукции, чтобы больше белорусских консервов из овощной продукции, соусов, например, было больше на полках наших магазинов.