Как выбрать палатку для похода? Вот советы специалиста

Тяжело в учении – легко в походе. Собираясь на природу, необходимо задуматься, как вы будете спать, что будете есть и несложно ли будет идти. С собой лучше взять вещи первой надобности: флягу с водой, котелок для приготовления пищи и средство от аллергии. Но как выбрать палатку?

Игорь Костевич, председатель детской общественной организации «Белорусская республиканская скаутская организация»:

Палатка – это вещь очень индивидуальная. Лучше выбирать ее для себя лично и не сильно большую. Двухместную, трехместную – на одного человека будет хорошо, там все вещи уместятся.

Как обуешься, так и дойдешь. Это касается и выбора обуви, и выбора тропы для лесного путешествия. Лучше отдавать предпочтение легкой паре обуви с плотной подошвой.

Валерий Матеюк, директор главного офиса общественной организации «Белорусская республиканская скаутская организация»:

Надо помнить, что любой поход, любой лагерь должен организовываться заранее. Рекомендую взрослым съездить заранее и пройти этот маршрут, чтобы не было непредсказуемых моментов, связанных с походом. Игорь Костевич:

Желательно, чтобы лес был не смешанный, а именно сосновый. В смешанном есть змеи, клещей очень много, а в сосновом их практически не бывает.

Специальное снаряжение для походов новичкам не потребуется. Выберите непромокаемую одежду и обувь. Один элемент одежды должен быть ярким. Собираясь в лес, необходимо соотнести свои планы со своими возможностями. Обязательно учтите погоду, состояние вашего здоровья и рельеф местности.

Игорь Костевич:

Дело в том, что есть специфические лагеря, чисто туристические, цель которых – например, покорение вершин. Или узкие тропы в болотах. Там нужно специальное оборудование, веревки.

Организовывая походы с детьми, нужно помнить, что ребенок должен изучить то, что его окружает, прочувствовать единство с природой. Погода не помеха для похода, но у родителей всегда должен быть план Б на случай дождя. Во время грозы не прячьтесь возле высоких одинокорастущих деревьев, выбирайте низкорослую густую растительность.

Валерий Матеюк:

Поход должен быть тематическим, надо, чтобы у ребят были какие-то цели. Не просто покупаться, половить рыбу. Узнать историю этого места, побывать в местах, связанных с историей нашего края, оказать помощь пожилым людям, убрать лес. А что делать, если вы заблудились в лесу? Перед походом обязательно сообщите о своих планах кому-нибудь из близких и родственников, чтобы люди знали, когда и куда вы направляетесь.

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Первое, конечно же, не паникуйте. Во-вторых, для того, чтобы определить направление, по которому можно будет выйти из леса, прислушайтесь: лай собак можно услышать на расстоянии 2-3 километров, работающий трактор – на расстоянии 3-4 километров, поезд – на расстоянии 10 километров. Также осмотритесь, может, вокруг вас есть какие-то ориентиры. Это могут быть линии электропередач, просеки, тропинки, реки. Идите вдоль них, так вы обязательно придете к людям. Валерий Матеюк:

И хорошо, чтобы ребята сами участвовали в процессе прохождения похода, сами организовывали, сами анализировали вечером, исправляли свои ошибки, подсказывали друг другу, как лучше жить, и узнавали друг друга больше. И не надо бояться давать ребятам ответственность и поручения, потому что именно тогда они проявляют свои какие-то положительные качества, борются со своими какими-то комплексами, становятся настоящими ребятами, прошедшими походы.