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Как выбрать мужа или жену. Белорусских старшеклассников будут готовить к семейной жизни

04 февраля 2019 08:14
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Школьный полдень – экватор между двумя сменами. Сразу после белорусского, математики и музыки Тимур спешит на любимый факультатив. Во главе угла на этот раз не теоремы с формулами, а сакральная тема.

Как выбрать мужа или жену. Белорусских старшеклассников будут готовить к семейной жизни-1

Тимур Миронов, учащийся 1 «В» класса средней школы №191 г. Минска:
Семья – это самое знакомое. Они близкие мои. Если бы мы друг друга не любили, мы бы разъехались.

Как выбрать мужа или жену. Белорусских старшеклассников будут готовить к семейной жизни-4


Это существительное, пусть грамматически неодушевлённое, при одном лишь произношении заставляет их сердце биться чаще – семья. Социальный институт, группа людей, живущих вместе, или плод любви. А может правильнее здесь употребить соединительный союз? В любом случае, уверяют педагоги, чтобы найти ответ, а в нашем случае дать определение, про семью надо разговаривать.

Елизавета Липай, педагог дополнительного образования средней школы №191 г. Минска:
Родителям порой не хватает времени, чтобы побеседовать с ребёнком, а на совместных занятиях можно как раз уделить этому время. И учитель всегда направит в нужное русло.

Как выбрать мужа или жену. Белорусских старшеклассников будут готовить к семейной жизни-7

Темы семьи, веры и любви в 191-ой столичной школе – уже давно фундамент программы отдельного предмета: основы православной культуры. Такие занятия для детей и родителей здесь проходят третий год подряд – аккурат после открытия профильного ресурсного центра.

Юлия Пинчук, директор средней школы №191 г. Минска:
Он призван аккумулировать все идеи по семейному, духовно-нравственному, гендерному воспитанию для того, чтобы делиться с коллегами района, города, республики.

Как выбрать мужа или жену. Белорусских старшеклассников будут готовить к семейной жизни-10

Уроки семейного воспитания – дело привычное для большинства развитых стран: их проводят в Германии, Великобритании, США, Китае. Осенью 2019 года про любовь, брак и родительство всерьёз заговорят и наши учителя.

Вера Мартынова, декан факультета социально-педагогических технологий БГПУ им. М. Танка:
Мы задумались над тем, что надо помочь старшеклассникам понять, что такое счастливая семья, как создать её, как воспитывать детей.

Как выбрать мужа или жену. Белорусских старшеклассников будут готовить к семейной жизни-13

По результатам многочисленных соцопросов, именно премудрости семейных перипетий всё чаще выходит на первый план. Здесь тебе и дискурс, и диспут. Почти 80% старшеклассников Беларуси хотят говорить про традиционные ценности не где-нибудь, а в стенах школы.

Вера Мартынова:
Те результаты, которые мы получили, с одной стороны нас радовали, с другой – заставили задуматься о разработке такого факультатива.

Уже 4 год в Беларуси реализуется специальная госпрограмма, нацеленная на укрепление института семьи. И результат уже есть: разработана специальная система охраны здоровья матери и ребёнка, родителей с детьми поддерживают, в том числе материально. Как выбрать мужа или жену, мотивы вступления в брак и секреты счастья. На факультативе старшеклассникам расскажут про брачный договор и семейный бюджет. А ещё объяснят, почему родительство, семья и ответственность – синонимы.

Как выбрать мужа или жену. Белорусских старшеклассников будут готовить к семейной жизни-16

Вера Мартынова:
Вся работа на факультативе будет строиться с очень активным участием самих старшеклассников. С молодёжью мы должны вести диалог, должны вести дискуссию по тем вопросам, которые их сегодня волнуют.

Как выбрать мужа или жену. Белорусских старшеклассников будут готовить к семейной жизни-19

Юлия Пинчук:
Факультатив, я думаю, будет интересен. Главное – форму подобрать правильную и педагоги творческие у нас, и педагог-психолог готова к взаимодействию и интересным идеям.

Татьяна Троцевич, педагог-психолог средней школы №191 г. Минска:
Нужны ориентиры, нужны люди значимые, взрослые, сильные, которые могут им сказать: «Я считаю вот так, здесь я считаю вот так вот». Во многих вопросах, мне кажется, они просто на распутье.

Как выбрать мужа или жену. Белорусских старшеклассников будут готовить к семейной жизни-22

Посещать факультатив школьники будут по желанию. К новому учебному году разработчики программы обещают выпустить профильное методическое пособие для учителей.

# Образование в Беларуси # общество # Тимур Миронов # Елизачета Липай # Юлия Пинчук # Вера Мартынова # Татьяна Троцевич # Фотофакт # Воспитание

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