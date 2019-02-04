Как выбрать мужа или жену. Белорусских старшеклассников будут готовить к семейной жизни

Школьный полдень – экватор между двумя сменами. Сразу после белорусского, математики и музыки Тимур спешит на любимый факультатив. Во главе угла на этот раз не теоремы с формулами, а сакральная тема.

Тимур Миронов, учащийся 1 «В» класса средней школы №191 г. Минска:

Семья – это самое знакомое. Они близкие мои. Если бы мы друг друга не любили, мы бы разъехались.



Это существительное, пусть грамматически неодушевлённое, при одном лишь произношении заставляет их сердце биться чаще – семья. Социальный институт, группа людей, живущих вместе, или плод любви. А может правильнее здесь употребить соединительный союз? В любом случае, уверяют педагоги, чтобы найти ответ, а в нашем случае дать определение, про семью надо разговаривать.

Елизавета Липай, педагог дополнительного образования средней школы №191 г. Минска:

Родителям порой не хватает времени, чтобы побеседовать с ребёнком, а на совместных занятиях можно как раз уделить этому время. И учитель всегда направит в нужное русло.

Темы семьи, веры и любви в 191-ой столичной школе – уже давно фундамент программы отдельного предмета: основы православной культуры. Такие занятия для детей и родителей здесь проходят третий год подряд – аккурат после открытия профильного ресурсного центра. Юлия Пинчук, директор средней школы №191 г. Минска:

Он призван аккумулировать все идеи по семейному, духовно-нравственному, гендерному воспитанию для того, чтобы делиться с коллегами района, города, республики.

Уроки семейного воспитания – дело привычное для большинства развитых стран: их проводят в Германии, Великобритании, США, Китае. Осенью 2019 года про любовь, брак и родительство всерьёз заговорят и наши учителя. Вера Мартынова, декан факультета социально-педагогических технологий БГПУ им. М. Танка:

Мы задумались над тем, что надо помочь старшеклассникам понять, что такое счастливая семья, как создать её, как воспитывать детей.

По результатам многочисленных соцопросов, именно премудрости семейных перипетий всё чаще выходит на первый план. Здесь тебе и дискурс, и диспут. Почти 80% старшеклассников Беларуси хотят говорить про традиционные ценности не где-нибудь, а в стенах школы. Вера Мартынова:

Те результаты, которые мы получили, с одной стороны нас радовали, с другой – заставили задуматься о разработке такого факультатива. Уже 4 год в Беларуси реализуется специальная госпрограмма, нацеленная на укрепление института семьи. И результат уже есть: разработана специальная система охраны здоровья матери и ребёнка, родителей с детьми поддерживают, в том числе материально. Как выбрать мужа или жену, мотивы вступления в брак и секреты счастья. На факультативе старшеклассникам расскажут про брачный договор и семейный бюджет. А ещё объяснят, почему родительство, семья и ответственность – синонимы.

Вера Мартынова:

Вся работа на факультативе будет строиться с очень активным участием самих старшеклассников. С молодёжью мы должны вести диалог, должны вести дискуссию по тем вопросам, которые их сегодня волнуют.

Юлия Пинчук:

Факультатив, я думаю, будет интересен. Главное – форму подобрать правильную и педагоги творческие у нас, и педагог-психолог готова к взаимодействию и интересным идеям. Татьяна Троцевич, педагог-психолог средней школы №191 г. Минска:

Нужны ориентиры, нужны люди значимые, взрослые, сильные, которые могут им сказать: «Я считаю вот так, здесь я считаю вот так вот». Во многих вопросах, мне кажется, они просто на распутье.