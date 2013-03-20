Как выбирать и правильно дарить цветы

Никто, кажется, не сомневается в том, что цветы – самый безупречный и приятный подарок по любому поводу. И это действительно так. Издавна цветы считались символами любви, красоты, славы, жизни или смерти, увядания или возрождения. Быть может, именно поэтому современные женщины столь часто называют цветы среди самых желанных и запомнившихся подарков.

Конечно, букет или аранжировка выиграют в глазах человека, которому вы их подарите, если будут не только красивы, но и наполнены смыслом. Правда, если вы не уверены в своих способностях к составлению идеального букета, лучше, конечно, обратиться к профессионалу.

Сергей Карпунин, флорист:

Первое, на что должен ориентироваться человек, который дарит, который заказывает для того, чтобы подарить, – это не на свой вкус, не на вкус флориста, который это делает, а на вкус того человека, кому он это дарит.

В случае, если вы не уверены, что тот, кому вы преподнесите букет, говорит на одном с вами цветочном языке, лучше приложите к цветочной композиции сопровождающий текст, открытку или предварительное послание в стихах или прозе.

Сергей Карпунин, флорист:

Существует, безусловно, определенный язык цветов. Но, опять же, он у нас в голове заложен, может, с мылах лет на психологическом уровне, что женские цветы – это светлые, постельные тона, розовые оттенки, красные; мужские – это более яркие цветовые сочетания, контрастные, более агрессивные цветы, более экзотичные. Вполне возможно. То есть у нас это сидит в подсознании, от этого никуда не денешься. Но, тем не менее, вариации возможны, безусловно.

Несколько советов мужчинам. Ненавязчиво узнайте какие цветы любит дама и любит ли она их вообще. К цветам относитесь не как к формальному подарку, а как к живому существу. В мороз цветы лучше покупайте не на улице, а в теплом помещении. Если отправляете букет с посыльным, вложите визитку или открытку с посланием. Старайтесь удивить не размером букета, а его оригинальностью. Так ваш подарок дольше останется в памяти.

Если женщина не любит букеты, подарите ей отдельно упакованные цветы. Но упаковка обязательно должна быть продуманной, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Эти советы больше подойдут любителям, а для профессионалов в области флористики впервые в Беларуси пройдет Международный чемпионат по флористике.

Сергей Карпунин, флорист:

Преподаю я достаточно много в разных совершенно странах. Я не могу сказать, что Беларусь чем-то отличается от любой другой европейской страны (России, Польши, Германии). Ничем она не отличается по уровню флористов. Она, может быть, отличается по уровню потребительского спроса. Но по уровню флористов вряд ли. То есть все более-менее хотят учиться, все обучаются, все посещают профессиональные семинары, профессиональные события. Я надеюсь, скоро состоится первый чемпионат Беларуси по флористике. Я думаю, это будет значимое мероприятие для белорусских флористов. Просто потому, что его еще не было.

Дарите цветы почаще. Они – само совершенство.