Как вернуть утраченную от праздников энергию? Рецепты восстановления души и тела от энергопрактика

Как поскорее влиться в нормальный ритм жизни после череды новогодних праздников? После длинных и шумных праздников многих людей накрывает необъяснимая грусть, тоска. Подсчитываем, сколько денег было потрачено на праздники, на подарки, а еще целый месяц впереди. Все это называется постпраздничная хандра. Как вернуть себе силы, как вернуть себе активность, как поскорее влиться в нормальный ритм жизни после череды новогодних праздников? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над «i».

Надежда Суша, энергопрактик:

Баланс во всем. Мы сначала пребываем в эйфории праздника, мы к нему готовимся, и при этом мы очень много расходуем энергии. Точно так же можно сказать, что мы все очень инертные, и мы вокруг считываем людей. Возможно, даже это не наше поле, но мы себя чувствуем уже выжатыми как лимон. Поэтому действительно очень важен баланс. Важно понять для каждого, как его восстанавливать. Для некоторых это будет спортзал, для некоторых это будет душ, для некоторых это будет баня, для некоторых это будут прогулки на природе. И мы должны к этому подготовиться заранее, понимая, что у нас был такой вот пик, пик всех эмоций, к которым мы готовились. Мы вот прям были как белка в колесе, и прямо эйфория переполняла нас. И заранее подготовиться, как мы потом можем восстановить этот баланс. Потому что, когда мы его не восстановили, не запланировали это, мы идем на спад, и действительно может быть депрессия. Это просто нехватка энергии.

Юрий Святокум:

Можно восстановить удовольствием?

Надежда Суша:

Можно удовольствием. Главное, понимать, что нужно моему сейчас телу, и как я могу восстановить этот баланс. Тело наше очень хороший индикатор. Мы живем в этом теле, и мы как раз-таки должны балансировать эту энергию в теле, потому что оно помогает нам создавать и удовольствие, и неудовольствие, и восстанавливаться. Поэтому для каждого удовольствие свое, восстановление тоже свое.