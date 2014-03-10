Как в XIX веке Минск начал обретать свой медицинский статус: первые аптеки, больницы и выезды на дом

В средневековом Минске, как и во всех европейских городах, главными врачами были цирюльники и брадобреи. Помимо стрижек они занимались кровопусканием, выдавали лекарства, оказывали помощь на дому и улицах. В 1635 году цех цирюльников стал первой своеобразной организацией медицинского обслуживания.

Череда эпидемий требовала профессиональных кадров. Только в 1799 году, когда Минск уже принадлежал Российской Империи, в районе современного цирка была открыта больница Приказа общественного призрения на 25 коек. В 1835 году она переезжает на Троицкую гору в стены женского базилианского монастыря. Что было неудивительно, ведь монахи всегда были хорошими докторами.

В городе шла борьба с униатством, и монастырь списывают с карты Минска. Сегодня на этот заброшенный старожил мало кто обращает внимание. А ведь именно на Троицкой горе находилась самая старинная столичная больница.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Калісьці гэта была Гарадская земская бальніца. Самы дальні будынак, зялёны, – гэта будынак яшчэ XVII стагоддзя, дзе як раз і месціўся той манастыр. Потым, у 30-40-я гады, будуюцца яшчэ два корпусы: карычневы і шэры. І менавіта тут аж да 2000-х гадоў існуе спачатку Бальніца грамадскай апекі, а потым ужо Другая клінічная бальніца.

Земская городская больница была народным хитом. Начиналось все с отделения для психических больных, терапии и богадельни. Позже создают хирургию и амбулаторию. Сюда привозят первый рентген, дезинфекционную камеру, открывают бактериологическую лабораторию, здесь действует аптека и проводят сложнейшие операции по всем направлениям.

Земская больница стала кузницей медицинских учреждений по всему городу. До 1903 года лечение было платным и далеко не каждый мог себе его позволить. Так, месячное пребывание пациента на 1897 год стоило около 11 рублей.

Земская больница хранит память о настоящей революционерке – Камиле Дунин-Марцинкевич, дочери известного классика.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

У 1861 годзе была заключана палітзняволенная. Гэта была Каміла Дунін-Марцінкевіч, якая гастралявала па Рассіі з фартып’яннымі канцэртамі і часам выконвала рэвалюцыйныя песні. Яе пасадзілі сюды, у багадзельню, каб прызнаць яе псіхічна хворай. Але тут у яе абарону адбылася фактычна першая акцыя, мінская народная. Людзі, якія ведалі Камілу, любілі Камілу, яны сабраліся тут, вакол багадезльні ў сваеасаблівы пікет і таму Каміла была выпушчана.

Пару лет назад Вторая клиническая больница переехала в новое здание. Сегодня старый корпус на улице Янки Купалы посреди шумного города кажется мистическим.

Медицинскую экскурсию продолжаем на Благовещенской, современной улице Автодоровской. Минчане отлично знают это место по краснокирпичной водонапорной башне вблизи второго кольца. Сложные карнизы, стены в полтора метра и уникальная кладка. Настоящая неоготика в цвете.

Башня появилась в Минске еще в 1910 году и обеспечивала водой железнодорожную станцию и больницу. Мало кто знает, что историческая лечебница находится прямо на противоположной стороне от башни, через путепровод. И выглядит не менее эффектно. Оригинальный кирпич, изящное обрамление карнизов и зеркал.

Больницу построили в 1914 году вблизи Брестского вокзала специально для железнодорожников. Одноэтажные дома возле водонапорной башни и лечебницы – вспомогательные корпуса, которые составляют единый комплекс. Сегодня они целиком заброшены. Но внутренний дворик больницы с уникальными вазами выглядит от этого не менее привлекательно. Здесь забываешь о времени и открываешь для себя другой Минск.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

У 1866 годзе ў Расійскай Імперыі выходзіць закон, які абавязвае буйныя прадпрыемствы заводзіць свае амбулаторныя лячэбніцы. Адной з такіх устаноў была Беларуская чыгунка. Велізарны гігант, можна сказаць, нават канцэрн. І, безумоўна, у гэтага канцэрна павінент быў быць свой шпіталь. І зараз таксама ёсць чыгуначная бальніца. Носіць яна № 11. У корпусе старой бальніцы зараз размяшчаецца хоспіс.

Медицина в XIX веке была в большей мере категориальной. Лечили не по возрасту, а по национальности и роду деятельности. Отдельный госпиталь, как и в наше время, был у военных. После восстания против Российской Империи 1830 года в Минскую губернию, которую нужно было контролировать, отправляют 200-тысячный корпус российского войска. Размещалось оно от Губернаторского сада по трамвайным путям до современного лингвистического университета, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В центре квартала в 1840 году власти решили создать военный лазарет. Так появился чудесный ансамбль в стиле классицизма, который спустя время станет военным госпиталем. С трудом верится, что за парадными колоннами когда-то размещалось около 200 коек для больных. Это одно из немногих зданий, сохранивших чистую форму до наших дней. После недавней реставрации здесь разместился Следственный комитет Республики Беларусь.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Наступны квартал, ад вуліцы Ульянаўскай у бок станцыі «Пралетарская», гэта быў квартал, які дапамагаў войскам, тым 2 тысячам ваеным, якія стаялі тут, весялей бавіць свій час. Гэта быў наш мінскі квартал чырвоных ліхтароў.

Вуліца Першамайская цяперашняя раней насіла назву Вясёлай. Як раз таму, што там жылі вясёлыя паненкі.

Для дам легкого поведения был особый надзор и своя медицина. Смертельной болезнью в те времена был сифилис. Только за 1890 год было зарегистрировано свыше 1100 венерических заболеваний.

По инициативе графа Кароля Чапского в 1898 году в Минске открывают больницу с аптекой для проституток. Предприимчивый глава создает в своем доме первый родильный приют по улице Захарьевской. Там бесплатно предоставлялись белье, медицинскую помощь, питание.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Пасля смерці Караля Эмірікавіча, гэтыя жанчыны сабралі грошы на помнік пазалочаны графу. Але на гэтыя брудные грошы гарадское праўленне вырашыла не ставць помнік. Хаця кажуць, што грошы ўзялі.

Социальным бедствием в губернском Минске стал туберкулез. Чтобы собрать средства на лечение, горожане стали проводить ежегодный благотворительный «день белого цветка». Всего за пару копеек можно было купить ромашки, жасмин и таким образом помочь больным.

Разгорелись холерные бунты в 1909 году. Как воздух, требовалась защита иммунитета для сотен горожан. Так, в 1913 году на улице Николаевской открывают долгожданную инфекционную больницу. В 12 уютных кирпичных домиках разместились медицинские службы. Паровое отделение, электровентиляция, дезинфекционная камера, и новинка – механическая прачечная, которая значительно облегчила быт медсестер. Для больных отвели 3 корпуса. Сегодня в историческом ансамбле размещается Городская инфекционная клиническая больница.

Дореволюционные малоэтажки, широкие окна, лестничные пролеты 30-х и послевоенная лепнина. По очаровательной застройке Третьей клинической больницы можно смело изучать архитектуру Минска. Настоящий медицинский квартал. «Тройка» – самая старая больница города, которая не меняла свое месторасположение по сей день.

А началось все с двухэтажного домика всего на 65 мест в далеком 1828 году на тогдашней улице Губернаторской. Это была еврейская больница, она финансировалась за счет благотворительности, товарищества взаимопомощи бедным евреям.

Постепенно появлялись новые корпуса. Известный минский купец Поляк построил в память жены, умершей при родах, деревянное родильное отделение.

Со временем территорию больницы заполняют двухэтажки для инфекционных больных. Появляется рентген, своя аптека и амбулатория. Уже к 1903 году здесь были первые частные глазные лечебницы и до сих пор «тройка» известна сильным офтальмологическим отделением. Кроме того в этой лечебнице одной из первых стала действовать служба скорой помощи и были введены ночные дежурства.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Зараз гэта бальніца носіць імя прафесара Клумава. Ён быў вымушаны працаваць на немцаў, але на сам рэч ён не працаваў на іх прама. Ён іх як бы лячыў, але, як зараз кажуць навукоўцы, ён ім патрошкі даваў не лекі, а трут.

Паколькі ён заставаўся галоўным урачом, ён меў доступ да лекаў і перадаваў лекі партызанам. Бліжэй да канца вайны ягоную жонку забралі, каб адправіць яе ў газавую камеру. Ён сказаў, што будзе разам с ёй. Хаця ў яго была мачымасць з’ехаць у Германію і там працаваць.

Первыми карету скорой помощи привезли из Вены в Минск сестры милосердия Красного креста в мае 1912 года. С того времени начались выезды к больным. Конечно, позволить такой визит могли только состоятельные минчане.

Летопись Красного креста век назад зарождалась на перекрестке Подгорной и Серпуховской, ныне Маркса и Свердлова. На месте Комитета госконтроля по адресу Карла Маркса, 1 находилась община сестер милосердия. Основал ее инициативный губернатор Трубецкой в 1903 году. Здесь преподавали азы медицинской помощи. Выпускники станут медсестрами на время Первой мировой войны, а также будут оказывать помощь больным холерой и оспой.

На перекрестке улиц Купалы и Богдановича в 1792 году по инициативе Станислава Августа Понятовского была отрыта первая городская аптека Минска. Сюда приходили за рецептами. По сравнению со средневековьем, выбор лекарств был огромен. Тогда, кстати, универсальным средством были опиум и змеиное мясо. Считалось, что такое сочетание исцелит любой недуг.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Універсальны метад для загойвання любых ран, які называўся «накладанне сабакі». Мы ўсе ведаем, што на сабаку ўсё цудоўна зажывае, што ягоная слюна таксама дапамагае ў зажыўленні. І таму выкарыстоўвалі «накладанне сабакі».

Так, в XIX-начале XX века Минск постепенно обретал свой медицинский статус и начинал борьбу со страшными эпидемиями. Наша столица была восьмым городом в Российской Империи, где хорошо оплачивали труд врача, издавалась специализированная газета «Минские врачебные ведомости», действовала химическая лаборатория и творили талантливые доктора своего времени.