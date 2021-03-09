Как в Витебской области проходит вакцинация группы риска и сколько людей уже привились?

Новости Беларуси. Еще 2 000 доз вакцины поступили в учреждения Витебской области для иммунизации работников из группы риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как правило, это сотрудники учреждений здравоохранения.

На этот день вакцинированы более 5 000 медиков, водителей скорой помощи, санитарок. Параллельно в северном регионе проходит вакцинация и работников социальной сферы.

Светлана Науменко, медицинский регистратор Городокской центральной районной больницы:

Чтобы обезопасить себя, своих родственников и, в принципе, пациентов, с которыми мы находимся в контакте, мы привились три недели назад. Самочувствие замечательное, ничего не почувствовали абсолютно – лично за себя скажу. Сегодня – второй раз. Видите – улыбаюсь, поэтому все прекрасно. Пока под наблюдением.

Александр Трофимов, заместитель главврача Городокской центральной районной больницы:

На данный момент сотрудники нашей больницы уже привились в полном составе. Кто еще не болел, у кого нет антител, те уже привиты. Мы должны закончить на этой неделе вакцинацию сотрудников сферы обслуживания населения – это соцдома с круглосуточным пребыванием. Сейчас уже привиты 140 человек и до конца недели нужно еще привить 70 человек.