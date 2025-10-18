«Начни с себя, чтобы весь мир стал чище». Неравнодушные минчане решили благоустроить свой двор

2025-й в Беларуси проходит под знаком благоустройства. Это инициатива, направленная на создание комфортной, современной и чистой среды для жизни. В нашей специальной рубрике программы Новости «24 часа» на СТВ истории тех, кто не ждал, а взял и сделал. Цветы, чистота, уют и вдохновение – все своими руками.

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся в одном из дворов Фрунзенского района столицы. Здесь проходит семейный тематический субботник. Расскажите, какой фронт работы у нас на сегодня?

Наталья Щербаченя, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилфонда ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:

У нас сегодня продолжаются субботники в рамках мероприятий по санитарной очистке и благоустройству дворовых территорий. Учитывая, что период у нас осенний, конечно, основной упор – на уборку листвы: с зеленых зон, дворовых проездов, пешеходных связей.

Кроме того, у нас сегодня ведутся работы по посадке объектов растительного мира, деревьев. В том числе в рамках выполнения заявок, поступивших от жителей на портал «Зеленый двор вместе».

Диана Головач:

Отлично! Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.