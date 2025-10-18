«Начни с себя, чтобы весь мир стал чище». Неравнодушные минчане решили благоустроить свой двор
2025-й в Беларуси проходит под знаком благоустройства. Это инициатива, направленная на создание комфортной, современной и чистой среды для жизни. В нашей специальной рубрике программы Новости «24 часа» на СТВ истории тех, кто не ждал, а взял и сделал. Цветы, чистота, уют и вдохновение – все своими руками.
Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся в одном из дворов Фрунзенского района столицы. Здесь проходит семейный тематический субботник. Расскажите, какой фронт работы у нас на сегодня?
Наталья Щербаченя, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилфонда ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:
У нас сегодня продолжаются субботники в рамках мероприятий по санитарной очистке и благоустройству дворовых территорий. Учитывая, что период у нас осенний, конечно, основной упор – на уборку листвы: с зеленых зон, дворовых проездов, пешеходных связей.
Кроме того, у нас сегодня ведутся работы по посадке объектов растительного мира, деревьев. В том числе в рамках выполнения заявок, поступивших от жителей на портал «Зеленый двор вместе».
Диана Головач:
Отлично! Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.
Алеся Савич, депутат Минского городского Совета депутатов:
Мероприятия проводятся ежегодно, весной и осенью. Жители активно участвуют. Можно сказать, это мероприятия по посадке деревьев проводятся весной и осенью. А в целом круглогодично ЖКХ наводит порядок на территориях, привлекает жителей. Они сегодня создают удивительные, уникальные, креативные субботники.
Диана Головач:
Расскажите, пожалуйста, почему сегодня вообще решили принять участие в таком тематическом субботнике?
Татьяна Куделевич, жительница Минска:
Увидели объявление на досках информирования в подъезде и решили, почему бы в такой день – суббота, все-таки нерабочий – выйти поработать на благо двора. Как раз была возможность. Сегодня передавали дождь, но видите, очень хорошо, ни одной капельки.
И это же очень важно, когда ты можешь с семьей выйти потрудиться, потом выглянуть в окошко, и твой труд виден. Это очень важно, чтобы ты внес вклад в чистоту города, чистоту своего двора, начни с себя, чтобы весь мир стал чище.
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