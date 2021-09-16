Как в Минске прошло лето в режиме open air и какие планы на Новый год – Виталий Брель

Новости Беларуси. Менее чем через неделю Беларусь впервые отметит День народного единства. Все мероприятия на протяжении года проходят под знаком народного единства. Насыщенная программа с open air сопровождала жителей Минска все лето. В студии программы «Большой город» на СТВ начальник управления культуры Мингорсполкома Виталий Брель. Екатерина Забенько, ведущая:

Все лето город жил в режиме open air. Погода и мероприятия, проводимые в городе, этому соответствовали. Чего стоит только наш музыкально-туристический сезон: это и музыкальные вечера у Ратуши, и «Классика у Ратуши». Это уже мероприятия, которых минчане ждут и на которые идут с удовольствием. Отслеживают всегда программы, чтобы занять поближе места. Какие вы для себя мероприятия выделили этим летом, какие прошли с аншлагом, и соответствовали ли ожидания реальности?

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Не слукавлю, если отвечу, что мероприятия, которые проходили каждую субботу лета, были замечательными и чем-то отличались друг от друга. Во-первых, мне понравилось открытие данного мероприятия, где впервые мы сделали сводный детский хор наших учреждений образования в сфере культуры, и это было очень красиво, достойно. Новое для Минска – мы сделали «Театральные вечера у Ратуши», которые открыли спектаклем Большого театра. Зрители могли увидеть и театр Янки Купалы, и музыкальный театр, и театр Минска. Каждый мог найти для себя либо детский спектакль, который проходил днем, либо в вечернее время для более старшей аудитории. Конечно же, во второй половине лета у нас проходили концертные номера, музыкальные вечера у Ратуши. Здесь был и Президентский оркестр Республики Беларусь, и оркестр Белтелерадиокомпании. Все оркестры отыграли на этой сцене. Я могу сказать, что зрителей было очень много, то есть эта маленькая площадка, как обычно, была заполнена жителями и гостями нашей столицы. Они ждут, приходят. Есть некоторые жители города, которые знают программу и приходят за несколько часов. Мы сделали в этом году небольшой партер, порядка 100 мест. Они занимают места и ждут этот концерт с нетерпением.

Екатерина Забенько:

Скоро вам придется расширять эту площадку, потому что там плотно стоят здания. Но я знаю, что огромное количество желающих посмотреть эти выступления и концерты. Виталий Брель:

Я думаю, что мы и в следующем году продолжим эту добрую традицию в Минске. Екатерина Забенько:

Будет развиваться эта тенденция к концертам на открытом воздухе? В каждом районе будут мероприятия. Как в Минске отметят День народного единства? Читать здесь.

Виталий Брель:

Конечно, мы пытаемся найти новые фишки, изюминки, чтобы каждый раз что-то привлекало зрителей к Ратуше. Но неизменными мы оставим музыкальные вечера, какую-то часть театральных вечеров, потому что посмотрели – нравится. Думали, не пойдет проект. Вроде бы спектакль – это камерно, должно ограничиваться залом, общением с публикой. Но все-таки есть те постановки, которые достаточно хорошо смотрятся на открытой площадке и привлекают наших зрителей. Екатерина Забенько:

Несмотря на пандемию, Минск продолжает жить насыщенной культурной жизнью. Благо, мероприятий проходит огромное количество. Я знаю такие цифры, как сотни выставок, мероприятий, каких-то культурно-просветительских событий. Каждый ли минчанин и гость столицы может найти себе развлечение по душе? На недостаток никто не жалуется? Виталий Брель:

Никто не жалуется. Сегодня Минск действительно живет культурными мероприятиями. Каждый может найти себе мероприятие по душе. Мы помним период 2020 года, когда с апреля была пандемия, закрывались театры, соблюдали этот режим кинотеатры. Сегодня у нас идут новые постановки в театрах, многочисленные выставки, и они еженедельно меняются, презентации тех или иных картин. Каждый может найти себе по душе.

Екатерина Забенько:

Мне кажется, что и информации в интернете предостаточно. На сайте Мингорисполкома тоже постоянно сообщают: приходите – в этом музее происходит вот это, на этой площадке происходит это. Недостатка сегодня не существует. Пожалуйста – и кино, и театр, и музеи, и выставки, и на улице. Ты выходишь на улицу, а там тебя встречает какое-то мероприятие. Виталий Брель:

Конечно, вы же правильно сказали, у нас насыщенный сентябрь. Но сентябрь заканчивается, у нас пройдет кинофестиваль «Лістапад», который тоже ждут минчане, да и не только минчане – вся страна ожидает премьеры, фильмы, которые к нам привезут. И это будет замечательное мероприятие. И так много можно перечислять. Сегодня премьеры в кинотеатрах мы наблюдаем практически каждую неделю. Выставки меняются если не каждую неделю, то раз в две недели есть новая. И фотовыставка, картинная галерея, то есть достаточно много мероприятий, где можно отдохнуть душой. Прийти и посмотреть кино, спектакль очень интересный. Наши театры стараются, понимая, что надо привлечь зрителя, делают очень много интересных постановок. Поэтому всех приглашаем.