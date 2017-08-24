Александр Лукашенко примет участие в пленарном заседании Республиканского педсовета 24 августа

Новости Беларуси. Большие перемены. Каким быть белорусскому образованию, обсуждают около 1000 преподавателей школ и университетов, экспертов и политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания на общенациональном педагогическом совете в Минске – самые острые вопросы, стоящие перед белорусским образованием. В том числе – возврат к 5-балльной системе, сокращение набора в ВУЗы, реформа выпускных экзаменов и обновление учебных программ.

Свою оценку качества нашего образования – от детского сада до университета – 24 августа вместе с педагогами даст глава государства. Александр Лукашенко примет участие в пленарном заседании форума. Встреча пройдет в открытом и дискуссионном ключе. По итогам педагогического совета будет выработана концепция развития системы образования в стране, вплоть до 2030 года.