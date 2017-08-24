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Александр Лукашенко примет участие в пленарном заседании Республиканского педсовета 24 августа

24 августа 2017 06:50
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Новости Беларуси. Большие перемены. Каким быть белорусскому образованию, обсуждают около 1000 преподавателей школ и университетов, экспертов и политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания на общенациональном педагогическом совете в Минске – самые острые вопросы, стоящие перед белорусским образованием. В том числе – возврат к 5-балльной системе, сокращение набора в ВУЗы, реформа выпускных экзаменов и обновление учебных программ.

Свою оценку качества нашего образования – от детского сада до университета – 24 августа вместе с педагогами даст глава государства. Александр Лукашенко примет участие  в пленарном заседании форума. Встреча пройдет в открытом и дискуссионном ключе. По итогам педагогического совета будет выработана концепция развития системы образования в стране, вплоть до 2030 года.

Александр Лукашенко примет участие в пленарном заседании Республиканского педсовета 24 августа-1

Сергей Касперович, начальник Управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Действительно, есть четкие ориентиры для развития системы образования и на уровне высшего образования. Мы четко понимаем, что нам нужно интегрироваться в мировое образовательное пространство. При этом понимаем также четко, что лучшее, что у нас было, сохранить нужно.

Отметим, что телеверсия пленарного заседания Республиканского педсовета с участием главы государства будет показана 24 августа  в эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24» в 21.30.

# общество # Фотофакт # Сергей Касперович # Учебный год 2017/2018

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