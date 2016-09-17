Как в Беларуси вырастить арбуз и чем полезны белорусские фрукты и овощи: Мечеслав Степуро в программе «Картина мира»

Издавна белорусов называют бульбашами, а завтра, глядишь – арбузниками начнут величать. Оказалось, что у нас и бахча дает урожай, и виноград созревает, и все, что угодно, вырастет, если… Об этих «если» поговорим с доктором сельхознаук, заведующим лабораторией в Институте овощеводства Мечеславом Степуро – он гость нашей студии.

Мечеслав Францевич, здравствуйте.

Мечеслав Степуро, заведующий лабораторией агрохимии и питания растений РУП «Институт овощеводства»:

Добрый вечер.

Я вижу, без арбузов пришли. После Стивена Сигала и Александра Григорьевича, которые так презентовали арбузы. Александр Григорьевич уже не раз. Наверно, Вы не так эффектно выглядели бы.

Мечеслав Степуро:

Я просто не знал, что надо идти с арбузом. Потому что у меня есть арбузы и 18 кг, и 15 и 11.

Показывают, кстати, маленькие. Это вы тут с арбузиками?

Мечеслав Степуро:

Это более скромно. Не выделялись.

Вас называют в шутку отцом арбузов белорусских. Это Вы Президенту подкинули идею или Вы случайно в эту историю, извините, вляпались?

Мечеслав Степуро:

Это мне подкинул Президент и Администрация Президента. Хотя мы работали до того. Это не то, что нам новая какая-то культура. Если взять историю этой культуры, в 40-50-х годах наши предки выращивали и получали 45 тонн с гектара арбуза и 35 – дыни.

А сегодня сколько получаете?

Мечеслав Степуро:

Сегодня мы тоже на такой уровень вышли. Но многие боятся. Они говорят, что, может, те предки были умнее и работящее. А сейчас, Вы знаете, народ особо не кидается, как говорится, смотрит, по такому течению плывет более легкому.

Я арбуз с президентской бахчи пробовал, приносили, угощали. Большой, может, не 18 кг, как Вы говорите, но большой, красный, достаточно сочный. Но не такой сладкий, как астраханские.

Мечеслав Степуро:

Значит, Вам не тот арбуз поднесли. Мы делали биохимический анализ состава наших арбузов и тех, которые получили в Резиденции Президента. Но только там, и на своих опытах проводили. Наши арбузы на 1-2% выше по содержанию сахаров, чем астраханские. Да, астраханский арбуз. Если, допусти там употреблять непосредственно, то он может и больше быть. Но завозят сюда арбузы недозрелые. Потому что если завезти в Беларусь арбуз зрелый, это невозможно, потому что надо его 3 тысячи километров везти. Это, понимаете…

Понятно, как и бананы, и все остальное. Они должны зреть в пути и здесь на складах. А скажите, вот еще один пример. Из Витебской области простой человек, который никогда не занимался сельским хозяйством, не знает этих аграрных секретов, вырастил у себя на даче пару арбузиков, привез, угостил. Тоже неплохие. Но говорит: «Все, больше этим не буду заниматься, очень хлопотное дело». Я к чему веду. Вроде выращивали арбузы раньше в Беларуси и сегодня пытаемся. Но, может быть, это все-таки для наших широт эти ягоды полосатые?

Мечеслав Степуро:

Я хочу сказать, что арбуз – это стратегически такая культура для Беларуси, ее не надо исключать. Потому что ваш витебский знакомый, друг, родственник просто не знает тонкостей выращивания этой культуры. Надо знать, во-первых, сорт. Мы, допустим, изучили очень много сортов, больше сотни. Но самые лучшие – это гибриды голландские «Романза F1», «Топ Ган», «Бастана», которые дают хороший урожай арбуза. У них короткий период вегетации 65-70 дней. Если, допустим, взять арбуз астраханский, «Фотон» и другие, российские, они у нас не получаются или слабоурожайные. Просто им не хватает солнца. И в то же время нужна система питания. Много дачников обращается, что посадили арбуз. А он не растет. Арбуз стоит, потому что идет корневая система повреждается, ее объедают личинки проволочника ложного, хруща, медведки и так далее. Все любит такое корень сладкий. Если применить инсектицид, подлил, и тогда растение прекрасно растет.

Представляю, с каким вниманием Вас слушают дачники. И думают, вот телефончик дайте, где этот инсектицид. Ваша идея: может расти все, что угодно, только правильно подкормить. Какие еще овощи можно выращивать? До 90-го года 7 овощей у нас выращивали.

Мечеслав Степуро:

Сейчас спектр овощей расширен. Раньше, допустим, если взять тот же самый перец – он завозился с южных республик, когда был Советский Союз. А когда он развалился, пришлось каждой республике свое выращивать и разрабатывать технологию.

Ладно, перец. А картошка? Можете о нем говорить? Картофель у нас всегда рос, но мы все равно завозим. Ранний картофель из Марокко, Египта лежит в магазинах. Зачем, если мы производим его в большом количестве?

Мечеслав Степуро:

Преследуются, видимо, другие цели. Это зависит от поставщиков, торговли и так далее.

Разнообразить ассортимент.

Мечеслав Степуро:

Да, потому что у нас картофеля в Беларуси предостаточно. В этом году даже много вывезли картофеля на крахмальные заводы и использовали. Хочу сказать, заходишь в большие магазины, белорусский картофель в таком неприглядном виде представляют.

Почему? Потому что он вырос так?

Мечеслав Степуро:

Потому что они не хотят. Если он 3-4 тысячи…

Уже 20 копеек в этом году картофель стоит. В этом году большой урожай.

Мечеслав Степуро:

Большой урожай – 20 копеек, но им это невыгодно. Если взять 10 тонн по 20 копеек – что они получат? А если взять 10 тонн закупить и продавать втридорога, значит, у них оборот. А это бьет по кошельку нашего потребителя.

Но сорта белорусского картофеля не хуже?

Мечеслав Степуро:

Даже лучше, потому что есть у нас всякие сорта. И для технических, и для столовых нужд. И дают высокий урожай. Допустим, тот же «Манифест» взять.

Вот показывают, это не «Манифест». «Манифест» красноватый.

Мечеслав Степуро:

Красный, да.

На президентских грядках «Манифест» выращивается.

Мечеслав Степуро:

Это столовый сорт, средне-ранний. Его урожайность – 65-70 тонн с гектара. Хороший. И глазки не сильно утоплены в этом картофеле, поэтому этот картофель заслуживает внимания.

Не только картофель, о котором мы говорили. А помидоры, разве мы помидоры не умеем выращивать? У моей мамы такие помидоры! А едим голландские. И они дешевле почему-то.

Мечеслав Степуро:

Дешевле, но они, кстати вредны. Я вот купил помидоры испанские. Положил. Плоды 4-5 месяцев лежат и не портятся. А наш – месяц, полтора. Это говорит о том, что они обработали фунгицидными препаратами и поставили сюда. И понемножку наш народ травят, подтравливают.

Вы поддерживаете отечественных производителей.

Мечеслав Степуро:

Я отечественных производителей поддерживаю. Все покупаю отечественное. И всех призываю: старайтесь свое, потому что у нас, правильно Президент сказал, экологически чистые овощи, продукты. Потому что мы обрабатываем 2-3 раза, а за границей 15-18 раз. И там столько остатков этой продукции, что она не портится.

Яблоки лежат.

Мечеслав Степуро:

Яблоки обработанные. Они насыщают, в раствор бросают и яблоки, и бахчевые.

Зато у них нет проблем с хранением. А мы не знаем, как сохранить.

Мечеслав Степуро:

Я купил 10 кг яблок, 30 градусов было в июне, они в гараже лежали, не гнили. В августе выбросили.

Импортные?

Мечеслав Степуро:

Импортные. Поэтому здесь вопросов больше, чем ответов. Поэтому надо продукцию эту проверять, что они там дают. Очень много остатков.

Вы говорите: наше – импортное. Мы же картошку семенную в Голландии покупаем, в Польше покупаем. Это наше или нет, если мы купили семена в Голландии, а вырастили у нас?

Мечеслав Степуро:

Это наша продукция. Мы вырастили, допустим, семена или купили, мы их посадили. Но мы обработали 2-3 раза, пусть 4, а голландцы – 15 раз. Они не могут оказать сильного влияния.

А модификации всевозможные? Говорят: генетически модифицированные продукты. Как это касается овощей?

Мечеслав Степуро:

В Беларуси в основном это кукуруза.

Не умеем пока, слава богу.

Мечеслав Степуро:

Слава богу, зачем нам пока. Это для того, чтобы иметь такой материал, нужны большие вложения.

Хорошо. Полезно есть чистые белорусские продукты, как вы сказали. Даже Президент недавно давал интервью и говорил: «Картошку я ем один раз в неделю, но если два раза в неделю, то надо уже три часа в хоккей поиграть».

Мечеслав Степуро:

Конечно. Если взять картофель – драники, бабку – покушаешь и ощущаешь тяжесть. Это продукт тяжеловатый. Если вы арбуз съели и продукт. Который содержит сахар, то он быстро усваивается организмом и выводится. А тут надо, чтобы крахмал перешел в сахар, потом уже усвоился. Поэтому проходит больший процесс.

Что ж Вы нас на арбузы хотите пересадить. Это невозможно. Человек не может так жить, на картошке – может, а на арбузной диете, наверно, недолго.

Мечеслав Степуро:

Надо сочетать все, и мучная, но в разумных пределах.

Раз уж вспомнили – мучная. У нас завтра «Гонка легенд». Биатлонисты в Раубичах побегут. Я помню Олимпиаду в Сочи. И, по-моему, врач-диетолог рассказывал, чем они кормят Домрачеву и остальных биатлонистов. Домрачева принесла 3 золотых медали не на картошке, а на макаронах. Макароны – реактивное топливо для организма.

Мечеслав Степуро:

Макароны, там содержатся и белки, и сахара, частично имеется и крахмал, но в небольших количествах.

Так что все-таки нужно есть белорусам?

Мечеслав Степуро:

Надо ориентироваться на свое. Потому что мы люди, которые заложены генетикой здесь.

Главная идея понятна: в Беларуси можно выращивать все, было бы желание и правильно подкармливать нужно.

Мечеслав Степуро:

Да, система питания.

И второе: белорусские овощи лучше, чем импортные, по крайне мере, потому что не настолько развиты генетические технологии.

Мечеслав Степуро:

И генетические, и не столько обработок.

Послушали мы Мечеслава Францевича, доктора сельхознаук, дачники особенно. Сегодня суббота вечер, завтра еще воскресенье. Пойдут картошку выкапывать, кто не выкопал. Хотя, наверно, всю выкопали уже. Заготавливать на зиму свои продукты. Спасибо, Мечеслав Францевич.