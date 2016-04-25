Как в Беларуси реабилитируют территории, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС и как оценивают эту работу зарубежные эксперты

Новости Беларуси. Традиционно в день катастрофы на Чернобыльской АЭС Президент отправится в пострадавшие районы. К слову, о том, что Беларусь намерена полностью возродить эти земли, 25 апреля говорили на международной конференции в Минске. Она посвящена 30-й годовщине одной из самых значительных техногенных катастроф в истории человечества. Для того, чтобы найти новую отправную точку чернобыльского сотрудничества, в белорусскую столицу съехались представители ряда государств и международных организаций.

Леонид Береснев в Костюковичском лесхозе работает больше 30 лет. Он хорошо помнит, как сообщили о чернобыльской трагедии, как практически мгновенно предприятие пришло в упадок. Новая жизнь здесь началась в новом веке. Сегодня, после модернизации производства, древесина нашла покупателя в Польше и странах Балтии.

Леонид Береснев, начальник пожарно-химической станции Костюковичского лесхоза:

Была небольшая паника, люди уезжали, но потом возвращались назад. Здесь уже молодежь остается на месте. Есть условия, рабочие места. Получают нормальную зарплату.

За годы после чернобыльской аварии в Беларуси возвращено в пользование около 17,5 тысяч гектаров сельхозугодий, восстановлены предприятия, возрождены десятки деревень. Сегодня летопись трагедии и возвращение к жизни загрязненных белорусских территорий – настоящий учебник по преодолению последствий техногенных катастроф для других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мики Ямада, парламентский заместитель министра иностранных дел Японии:

Уже трижды прошли заседания японско-белорусского комитета, где специалисты двух стран обменивались своими знаниями и опытом. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Беларусью в этой области, учитывая колоссальный белорусский опыт в урегулировании ситуации после аварии на АЭС.

30 лет назад казалось: техногенная катастрофа вынесла приговор почти четверти территорий страны. Преодоление последствий чернобыльской аварии без преувеличения стало задачей государственной важности. Первые годы – чрезвычайные меры. Параллельно – создание «чернобыльской» науки, разработка законодательства, проведение защитных мероприятий. Сейчас – уверенный курс на возрождение пострадавших территорий.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Практические результаты международного чернобыльского сотрудничества для нашей страны – это новейшие технологии и оборудование, необходимые для реабилитации пострадавших районов, охрана здоровья населения, обеспечение экологической безопасности.

25 апреля в Минске говорили не только о трагедии. Обсуждали новые подходы к многостороннему чернобыльскому сотрудничеству. За столом переговоров представители России и Украины, партнеры из Японии, Швеции, Ирландии, Великобритании, Австрии, Италии.

Эжидио Лазарини, участник конференции (Италия):

Сегодня главное определиться, каким путем идти дальше. Наш основной акцент – на работу с молодежью. Важно решить, как помочь молодым людям дальше строить свое будущее по самым разным направлениям.

Сегодня на карте пострадавших районов вряд ли найдется место, которое осталось без внимания. Тысячи километров дорог, десятки новых производств и возрожденных деревень. Чернобыльская боль идет на убыль.