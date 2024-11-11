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У кого чаще развивается хронический бронхит и как лечить заболевание? Советы от терапевта

11 ноября 2024 07:37
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Хронический бронхит представляет собой длительное и постоянное воспаление бронхов. Основными проявлениями болезни являются устойчивый кашель с мокротой, затрудненное дыхание и ощущение тяжести в груди.

У кого чаще развивается хронический бронхит и как лечить заболевание? Советы от терапевта-2

Татьяна Рыбак, врач-терапевт клиники «Мерси»:
Хронический бронхит – это диффузное, прогрессирующее воспаление бронхов, сопровождающееся продуктивным кашлем и длящееся не менее трех месяцев в год, не менее двух лет. Ежедневно в наших легких вырабатывается 500 миллилитров слизи, которая не дает бронхам пересохнуть, также является фильтром для предупреждения попадания некоторых примесей из воздуха и выведения этих примесей в виде мокроты. Длительное влияние неблагоприятных факторов приводит к воспалению бронхов, происходит гиперсекреция и гиперфункция бронхиальных желез. В результате этого вырабатывается большее количество мокроты, которая со временем начинает закупоривать бронхи.

У кого чаще развивается хронический бронхит и как лечить заболевание? Советы от терапевта-4

Выделяют два вида хронического бронхита: необструктивный, который проявляется только кашлем, и обструктивный бронхит, при котором возникает свистящее дыхание и одышка, особенно при обострении.

Татьяна Рыбак:
В диагностике хронического бронхита нам помогают осмотр врача, также лабораторные и инструментальные методы исследования – это общий анализ мокроты, спирограмма (определение функций внешнего дыхания легких), рентгенологические методы исследования органов грудной клетки, а также в тяжелых случаях в стационарных условиях может быть проведение бронхоскопии, которая позволяет нам более детально изучить характер воспаления, исключить более значимые причины затяжного, длительного кашля.

У кого чаще развивается хронический бронхит и как лечить заболевание? Советы от терапевта-6

Основной причиной развития хронического бронхита является длительное воздействие вредных веществ, до 90 % случаев заболевание развивается у курильщиков. Также негативное воздействие оказывает вдыхание пыли, химических веществ и загрязненного воздуха.

Татьяна Рыбак:
Лечение хронического бронхита – комплексное, индивидуальное и зачастую постоянное. Прежде всего это отказ от контакта с вредными факторами. Для улучшения проходимости бронхов мы используем отхаркивающие муколитические и бронхолитические средства. Если бронхит протекает с бронхообструкцией, назначаются препараты для расширения бронхов – бронходилататоры. Для улучшения дренажной функции бронхов хорошо нам помогают массажи грудной клетки, лечебная физкультура, физиотерапевтическое лечение. При обострении хронического бронхита с признаками присоединения бактериальной инфекции необходима антибиотикотерапия.

У кого чаще развивается хронический бронхит и как лечить заболевание? Советы от терапевта-8

Профилактика хронического бронхита заключается в устранении вредных факторов, таких как пыль, загрязненный воздух, а также в регулярном проветривании помещения, укреплении иммунитета и здоровом образе жизни.

Татьяна Рыбак:
Лечение хронического бронхита должно быть своевременным и, если нужно, постоянным, потому что нелеченный хронический бронхит очень быстро приводит к развитию дыхательной недостаточности, которая резко снижает качество жизни пациента и приводит к инвалидизации.

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# Здоровье # Реклама # Татьяна Рыбак

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