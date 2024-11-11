У кого чаще развивается хронический бронхит и как лечить заболевание? Советы от терапевта

Хронический бронхит представляет собой длительное и постоянное воспаление бронхов. Основными проявлениями болезни являются устойчивый кашель с мокротой, затрудненное дыхание и ощущение тяжести в груди.

Татьяна Рыбак, врач-терапевт клиники «Мерси»:

Хронический бронхит – это диффузное, прогрессирующее воспаление бронхов, сопровождающееся продуктивным кашлем и длящееся не менее трех месяцев в год, не менее двух лет. Ежедневно в наших легких вырабатывается 500 миллилитров слизи, которая не дает бронхам пересохнуть, также является фильтром для предупреждения попадания некоторых примесей из воздуха и выведения этих примесей в виде мокроты. Длительное влияние неблагоприятных факторов приводит к воспалению бронхов, происходит гиперсекреция и гиперфункция бронхиальных желез. В результате этого вырабатывается большее количество мокроты, которая со временем начинает закупоривать бронхи.

Выделяют два вида хронического бронхита: необструктивный, который проявляется только кашлем, и обструктивный бронхит, при котором возникает свистящее дыхание и одышка, особенно при обострении. Татьяна Рыбак:

В диагностике хронического бронхита нам помогают осмотр врача, также лабораторные и инструментальные методы исследования – это общий анализ мокроты, спирограмма (определение функций внешнего дыхания легких), рентгенологические методы исследования органов грудной клетки, а также в тяжелых случаях в стационарных условиях может быть проведение бронхоскопии, которая позволяет нам более детально изучить характер воспаления, исключить более значимые причины затяжного, длительного кашля.

Основной причиной развития хронического бронхита является длительное воздействие вредных веществ, до 90 % случаев заболевание развивается у курильщиков. Также негативное воздействие оказывает вдыхание пыли, химических веществ и загрязненного воздуха. Татьяна Рыбак:

Лечение хронического бронхита – комплексное, индивидуальное и зачастую постоянное. Прежде всего это отказ от контакта с вредными факторами. Для улучшения проходимости бронхов мы используем отхаркивающие муколитические и бронхолитические средства. Если бронхит протекает с бронхообструкцией, назначаются препараты для расширения бронхов – бронходилататоры. Для улучшения дренажной функции бронхов хорошо нам помогают массажи грудной клетки, лечебная физкультура, физиотерапевтическое лечение. При обострении хронического бронхита с признаками присоединения бактериальной инфекции необходима антибиотикотерапия.