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Франции предрекают революцию на заморских территориях

07 февраля 2025 16:57
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Пока Париж погряз во внутриполитических дрязгах, оставшиеся со времен французского колониализма территории строят планы по отделению от европейских завоевателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франции предрекают революцию на заморских территориях-2

Дефицит республиканского бюджета, неустойчивый политический климат, рецессия экономики – все это сильно отражается на заморских провинциях. 

Лидеры освободительных движений заявляют, что Францию ждет все больше жестких митингов в заокеанских департаментах. Так как Париж продолжает относиться к ним как к колониям, манифестации будут все более скоординированы и могут перерасти в революцию.

Франции предрекают революцию на заморских территориях-4

Прошлый год стал показателем протестной тенденции: множество французских заморских территорий охватили беспорядки. Погромы в Новой Каледонии, организованные сторонниками независимости, унесли жизни 14 человек. Также Франция была вынуждена отправить военных на Мартинику, где начались протесты против высокой стоимости жизни. 

Тем не менее Париж не намерен менять ситуацию. Вместо повышения уровня жизни и улучшения экономического благосостояния, французские чиновники выбирают путь агрессии и насилия: подавление выступлений, запрет на инакомыслие и самоопределения народов.

# Кризис в ЕС

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