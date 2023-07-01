Новости по тегу #Серфинг

Новости Австралии. Инцидент произошел на пляже Авока, который расположен на востоке континента.
Около 20 собак участвовали в очередном соревновании по серфингу на пляже Хантингтон, в Лос-Анджелесе. Лабрадоры, боксеры, бульдоги, джек-рассел терьеры и другие породы собак боролись за звание лучшего серфера на глазах многочисленных зрителей.
Спасатели вытащили из воды раненного мужчину, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался в больнице.
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