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Новости по тегу #Серфинг

Умеете ловить волну? Вот где 2 июля можно посоревноваться сапсёрферам
01 июля 2023 17:51

Умеете ловить волну? Вот где 2 июля можно посоревноваться сапсёрферам

Как в Беларуси можно рассекать на волнах не хуже, чем на калифорнийском пляже? Рассказываем о виндсёрфинге
14 июня 2023 16:24

Как в Беларуси можно рассекать на волнах не хуже, чем на калифорнийском пляже? Рассказываем о виндсёрфинге

На острове Оаху открыли самый большой в мире бассейн с волнами для сёрфинга
03 апреля 2023 14:18

На острове Оаху открыли самый большой в мире бассейн с волнами для сёрфинга

Посмотрите, как сёрферы у побережья Рио катаются на трёхметровых волнах
24 апреля 2021 12:31

Посмотрите, как сёрферы у побережья Рио катаются на трёхметровых волнах

Волны высотой с многоэтажный дом. В Португалии собрались лучшие сёрферы планеты
30 октября 2020 13:29

Волны высотой с многоэтажный дом. В Португалии собрались лучшие сёрферы планеты

Мальчик в четыре года сам научился кататься на сёрфе. Теперь его называют «принц волн»
07 сентября 2020 11:57

Мальчик в четыре года сам научился кататься на сёрфе. Теперь его называют «принц волн»

На гребне волны. В Португалии прошли соревнования по сёрфингу
17 февраля 2020 08:35

На гребне волны. В Португалии прошли соревнования по сёрфингу

23-летняя серфингистка прокатилась по волнам в вечернем платье и на каблуках
04 сентября 2015 17:01

23-летняя серфингистка прокатилась по волнам в вечернем платье и на каблуках

Видео. Серфингист плывет на волне размером с 8-этажный дом
25 мая 2012 11:41

Видео. Серфингист плывет на волне размером с 8-этажный дом

04 января 2012 12:28

В Австралии акула напала на 28-летнего серфингиста. Молодой человек с раной руки доставлен в больницу

27 сентября 2011 10:03

Соревнование по собачьему серфингу

17 августа 2010 15:27

У побережья штата Западная Австралия гигантская акула напала на серфингиста