Как в агрогородки привлекают молодёжь? Рассказал директор сельхозпредприятия

Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания вернулись на свои рабочие места и активно обсуждают результаты форума в коллективах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди тем – сельское хозяйство. Один из делегатов, которые представляли аграриев, – Евгений Зданович. На селе мужчина работает больше 30 лет, восемь из них – возглавляет перспективное сельхозпредприятие «Грицкевичи».