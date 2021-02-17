Как в агрогородки привлекают молодёжь? Рассказал директор сельхозпредприятия
Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания вернулись на свои рабочие места и активно обсуждают результаты форума в коллективах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди тем – сельское хозяйство. Один из делегатов, которые представляли аграриев, – Евгений Зданович. На селе мужчина работает больше 30 лет, восемь из них – возглавляет перспективное сельхозпредприятие «Грицкевичи».
В 2020 году хозяйство вошло в двадцатку самых лучших по надоям молока. Цифра и правда впечатляет – 9 770 килограммов на корову. Делегат отмечает, что на Всебелорусском собрании были освещены основные направления развития села. Задача – повысить урожайность с каждого гектара, поэтому планируется продолжать улучшать парк техники и посевной материал. Работают и над увеличением объемов мяса и молока. В хозяйстве ведется масштабное строительство.
Евгений Зданович, директор сельхозпредприятия «Грицкевичи»:
Работаем сейчас над новым проектом молочно-товарной фермы в деревне Нелепово. Проект на завершающей стадии, в 2021-2024 годах мы должны новый комплекс ввести в эксплуатацию. Это поднимет продуктивность, производительность, а, следственно, выручку и зарплаты. И в целом благополучие наших тружеников.
Один из вопросов – привлечь в село молодежь. В агрогородке создаются все условия для комфортной жизни: есть школа, детский сад, магазины и даже спортивно-оздоровительный комплекс. Уделяется внимание и обеспечению специалистов жильем. И все это дает плоды – половину работающих в хозяйстве составляют молодежь.