«Как-то в куклу зашила мама мне гранату». Как 11-летняя девочка помогала подпольщикам

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Таисе Адамовне в 1943-м исполнилось только 11, а ее уже привлекали ко взрослой работе. Отец – Адам Козлов – с первых дней входил в минское подполье. Да и все родственники были там, контактировали со спецгруппой «Местные».

Таиса Кузьмичева, ветеран спецгруппы «Местные» НКГБ СССР:

Учитывая, что я ребенок, что на меня меньше обращают внимание, меня просили, чтобы я проверяла, есть ли посты на дорогах. А как-то в куклу зашила мама мне гранату. Завернула куклу, и я с куклой и с этой гранатой ходила к Сенько.

На дно корзинки с яйцами положили взрывчатку. На ручку велосипеда повесила, а мама шла рядом. Проезжал немец, увидел корзину с яйцами, остановился и говорит: «О, яйко-яйко, садись», – говорит, – «в машину». И мы проехали очень немножко. Взял, наверное, сверху штук пять яиц, шесть может быть. В глазах темно было. И если он взял еще столько же, выявилась взрывчатка. Но он не жадный был. Мы вышли из машины, у нас ноги подкосились, не идут прямо.