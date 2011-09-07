Как стать в очередь на жилье в Минске и Минском районе?

Квартирный вопрос волнует многих белорусов, но теперь решать его нужно по-новому. Правда, изменения, внесенные в правила постановки на учет нуждающихся, коснулись главным образом жителей Минска и Минского района. Об этом корреспонденту «МП» рассказали в отделе жилищной политики управления ЖКХ Миноблисполкома.

В августе 2011-го внесены дополнения и изменения в некоторые указы Президента Республики Беларусь, и касаются они определенных моментов признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий. Так, чтобы человек был признан нуждающимся в Минске и, соответственно, принят в очередь на жилье, он, во-первых, должен прожить в столице не менее 10 лет, во-вторых, иметь в собственности не более 10 квадратных метров общей площади жилых помещений на каждого члена семьи. При этом обеспеченность жильем будет определяться исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности или в пользовании гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи в Минске и Минском районе. То есть, если у вас на четверых близких родственников «двушка» площадью чуть более 50-ти кв. м., на очередь вас не поставят. Ведь на каждого приходится больше, чем по 10 «квадратов».



Что касается Минского района, то для того, чтобы стать на учет нуждающихся, здесь нужно прожить не менее 5 лет. Критерий нуждаемости в пристоличном регионе — меньше 15 квадратных метров на человека. Причем также подсчитываются квад­ратные метры не только претендента, но и членов его семьи, проживающих в одном населенном пункте. Например, учитывается мет­раж квартиры, принадлежащей родителям супругов, один из которых собирается стать на очередь.



И в Минске, и в Минском районе граждане, принятые на учет нуждающихся до изменений, сохраняют право стоять в очереди, для них ничего не меняется.



В остальных населенных пунк­тах критерий нуждаемости прежний — меньше 15-ти «квадратов» на человека.



Если метров не хватает, отправляйтесь в райисполком (или по месту работы) с заявлением о принятии на учет нуждающихся. Кроме того, необходимо предъявить паспорт или вид на жительство, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, принимаемых на учет. Остальные необходимые документы запрашиваются у соответствующих организаций тем же райисполкомом в трехдневный срок со дня поступления заявления. Но при желании вы можете принести необходимые справки сами: например, справку о занимаемом жилом помещении и составе семьи, которые берутся в ЖЭСе, товариществе собственников, сель­исполкоме и т.п.



Нужны также справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях в населенном пункте по месту подачи заявления. Такие справки выдаются территориальной организацией по госрегистрации недвижимого имущества, то есть БРТИ.



В некоторых случаях предоставляются и другие документы. Например, подтверждающие право на очередное или первоочередное предоставление жилого помещения — в случае наличия такого права. Может также понадобиться заключение врачебно-консультационной комиссии о заболеваниях, указанных в перечне, определяемом Минздравом, при наличии которых признается невозможным совместное проживание с лицами, страдающими ими, в одной комнате или однокомнатной квартире.



В любом случае начинать надо с подачи заявления. Оно рассматривается и в течение месяца. После гражданину в письменной форме сообщается о принятом решении.



Льготный или коммерческий

После того, как вас приняли на учет нуждающихся, ждите предложений, о вступлении в ЖСК или выделении участка для строительства дома. Но имейте ввиду: при трехкратном отказе от предоставления права улучшить жилищные условия, в том числе от жилого помещения социального пользования (если у вас есть на него право), вас могут исключить из очереди.



Допустим, кооператив создан, все идет по плану, но нужны деньги. Льготные кредиты для нуждающихся выдаются «Беларусбанком» по спискам, составленным с соблюдением очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и утвержденным исполнительными и распорядительными органами. Максимальный срок, на который предоставляются кредиты, не должен превышать 20 лет. Для граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек и для многодетных семей — 40 лет.



Плата за пользование такими кредитами для жителей небольших городов и многодетных семей — 1 процент годовых, для других категорий граждан — 5 процентов. Между прочим, многодетным семьям финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготным кредитам предоставляется при наличии трех несовершеннолетних детей в размере 50% от суммы задолженности по выданным кредитам, при наличии четверых детей — 70%, пятерых и более детей — 100% от суммы задолженности. Кроме того, эти семьи имеют право взять одноразовую субсидию на строительство жилья.



Максимальный размер льготного кредита определяется по нормативам общей площади строящегося жилья, «лишние метры» придется оплачивать самим, льготный кредит здесь не поможет. Таким образом, если в строящейся квартире на каждого члена семьи приходится более 20-ти кв. метров общей площади, то все, что сверх этой нормы, готовьтесь оплатить сами.



Для некоторых категорий граждан, например, для Героев Беларуси, указанные нормативы общей площади жилого помещения увеличиваются на 15 кв. метров на каждого, имеющего право на дополнительную площадь.



И еще один момент, на котором хотелось бы остановиться особо. Тем, кто строит или приобретает жилье общей площадью менее 15 кв. м. (в Минске — менее 10 кв. м.) на одного человека, льготный кредит предоставляется при условии добровольного согласия граждан и членов их семей, включенных в списки на получение таких кредитов, на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.



Другие нюансы получения и оформления льготных кредитов вам могут разъяснить в отделениях «Беларусбанка».

Ну, а те, кто не может по новым правилам стать в очередь нуждающихся, могут рассчитывать лишь на коммерческие кредиты.