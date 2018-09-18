100 идей для Беларуси. В Вилейке стартует отборочный этап конкурса молодёжных инициатив

Новости Беларуси. В Вилейке стартует районный отборочный этап конкурса молодежных инициатив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, проект создания «Жидкой резины» в 2017 году представили ученики Вилейской школы № 3. В 2018 году ребята планируют усовершенствовать разработку и сделать ее более доступной. Вместе с учительницей химии юные ученые продумывают метод нанесения состава с помощью баллонов.

Алексей Щербонюк, ученик средней школы № 3 Вилейки:

Этот конкурс полезен тем, что ты общаешься с другими ребятами, у которых также интересные проекты. Были еще ребята с различных стран СНГ.

Когда ты начинаешь общаться с ними, узнавать что-то новое, то и для себя начинаешь открывать что-то новое.