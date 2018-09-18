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100 идей для Беларуси. В Вилейке стартует отборочный этап конкурса молодёжных инициатив

18 сентября 2018 19:07
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Новости Беларуси. В Вилейке стартует районный отборочный этап конкурса молодежных инициатив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

100 идей для Беларуси. В Вилейке стартует отборочный этап конкурса молодёжных инициатив-1

Так, проект создания «Жидкой резины» в 2017 году представили ученики Вилейской школы № 3. В 2018 году ребята планируют усовершенствовать разработку и сделать ее более доступной. Вместе с учительницей химии юные ученые продумывают метод нанесения состава с помощью баллонов.

100 идей для Беларуси. В Вилейке стартует отборочный этап конкурса молодёжных инициатив-4

Алексей Щербонюк, ученик средней школы № 3 Вилейки:
Этот конкурс полезен тем, что ты общаешься с другими ребятами, у которых также интересные проекты. Были еще ребята с различных стран СНГ.

Когда ты начинаешь общаться с ними, узнавать что-то новое, то и для себя начинаешь открывать что-то новое.

100 идей для Беларуси. В Вилейке стартует отборочный этап конкурса молодёжных инициатив-7

Виктория Сапронова, учитель химии средней школы № 3 Вилейки:
Конечно, радует, что у нас в Беларуси есть столько много интересных молодых ребят, которые готовы искать какие-то новые идеи для своей страны.

Инновационные проекты и научно-технические разработки смогут представить школьники, студенты и молодые. Приоритетные направления – агротехнологии, медицина и наноиндустрыя. Конкурсные работы принимаются до 10 октября.

100 идей для Беларуси. В Вилейке стартует отборочный этап конкурса молодёжных инициатив-10

100 идей для Беларуси. В Вилейке стартует отборочный этап конкурса молодёжных инициатив-12

# Одаренная молодежь # общество # Фотофакт

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