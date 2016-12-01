Как скажется на ситуации с ВИЧ в Беларуси снижение поддержки Глобального фонда?

Сергей Кручинин, председатель Экспертного совета по Информационной стратегии по борьбе с ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Насколько верна информация о том, что всемирное усилие, вся это всемирная финансовая поддержка, которая, в том числе, выпадала и для Беларуси, снизилась.

Сергей Кручинин:

Тут нужно разделить эти вещи. Действительно, в середине 2000-х годов в страну пришел Глобальный фонд. Глобальный фонд по борьбе с туберкулезом, СПИДом и малярией.

Он принес нам, во-первых, деньги и средства на антиретровирусную терапию.

Схема лечения, соответственно, не только в отношении ВИЧ/СПИДа, но и в отношении туберкулеза. Были поставлены основные службы. То есть, Минздрав выступал как заказчик, страна выступала как заказчик. Но Глобальный фонд делал так, чтобы средства реализовывались максимально эффективно. Задача любого фонда – сделать так, чтобы он потом мог уйти. А задача любого государства – сделать изменения, которые произошли, устойчивыми. Почему сейчас это так происходит?

Почему Глобальный фонд сокращает финансирование различных программ?

Во-первых, потому, что страна стала более способной самостоятельно это выполнять, и это очень хорошо. Любой фонд создается за счет доноров. Представляете: землетрясение в Японии, Фукусима и так далее – раз. А Япония была достаточно мощным донором Глобального фонда: естественно, приходится сокращать. Какие-то финансовые, экономические кризисы, это всё отражается. А люди получают лечение. Особенность лечения в теме ВИЧ/СПИДа – это то, что лечение должно получаться регулярно. Если оно прерывается, то тогда нужно начинать на более сложной схеме, более дорогостоящей, как правило.

И сейчас страна финансирует 70% лечения по ВИЧ-инфекции.

То есть Беларусь сама?

Сергей Кручинин:

Да, Беларусь. И 30% (это какие-то отдельные программы, наиболее сложные схемы) финансируется Глобальным фондом. Более того, у нас сейчас переходят на лечение нашими препаратами.