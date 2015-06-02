Как сделать летний отдых детей максимально безопасным и практичным?

Какие существуют риски детского отдыха?

Виталий Дембовский, пресс-секретарь МЧС:

Самый большой риск, который особенно связан с пребыванием детей (особенно в каникулярный период) - это риск оставления детей без присмотра: когда дети предоставлены сами себе. Потому что дети не до конца могут осознавать и понимать то, что может происходит вокруг них. Не до конца понимают все аспекты безопасности, и если рядом нет взрослого человека, если рядом нет родителей, тогда с ними и происходят все чрезвычайные, да и просто нехорошие ситуации…

Многие родители задумываются о вопросах безопасности и вопросах оставления детей и так скажем о том, «куда их деть» в летний каникулярный период. Но задумываться об этих вопросах надо круглый год. Потому что, когда их уже надо куда-то отдать, когда нужно профилактировать самые чрезвычайные ситуации, чтобы дети никуда не попали, - все это делать, непосредственно, перед каникулами это немножечко поздно.

Такая работа должна вестись в течении года и на постоянной основе. И прежде всего, родители, как главный авторитет в жизни каждого должны постоянно информировать ребёнка о вопросах безопасности в повседневной жизни и вопросах безопасности при организации своего отдыха. Нужно объяснять, и показывать личным примером, начиная от банального перехода дороги на «зелёный».

Евгений, есть ли статистика того, какие проблемы существуют в период начала лета?

Евгений Абрамович, заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Мингорисполкома:

Как правило, в этот период дети активно начинают пользоваться велосипедами. Проблема с одной стороны хороша в том, что мы приобщаем их к здоровому образу жизни, а на сегодняшний момент велосипед стоит достаточно внушительную сумму (не одна-две заработная плата родителей) и дети бросают их без присмотра во дворах, выскакивают на улицу, пересекают проезжую часть там, где это не положено. В связи с эти у нас с мая проходит республиканская акция «Забота». Многие инспекторы по делам несовершенных, сотрудников ГАИ посещали учреждения образования, озвучивали эту проблему, подымали вопрос о том, как необходимо вести себя на проезжей части, как кататься на велосипедах.

Родители упускают тот момент, когда они дали ему велосипед и отпустили. А ведь за ребёнком то нужно присматривать. Это же всё-таки средство передвижения как-никак, и совсем неважно, четырёхколесное оно, двухколесное…

Площадки, которые находятся во дворах наших домов, насколько они оборудованы должным образом? Насколько отслеживается ситуация, чтобы не навредила эта площадка?

Виталий Дембовский, пресс-секретарь МЧС:

Основная проблема детских площадок, велосипедов, всего, с чем играют дети, зачастую существуют в основном от того, что они не знают, как правильно организовать свой отдых.

Самое важное - родителям нужно обьяснять своим детям, где стоит играть, а где - не стоит.

Потому что дети часто попадают в опасные ситуации не на детских площадках. Было два случая, когда детей доставали из-под конструкций трансформаторных подстанций. Часто бывают случаи, когда дети залазят на строящиеся объекты - туда, где доступ ограничен и присутствие там детей вообще недопустимо.