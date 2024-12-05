Синтез спорта и искусства: что режиссер шоу «Время наших побед» рассказала о проекте?

Шоу-программа, которая объединяет достижения белорусских спортсменов и современные возможности для создания зрелищных и ярких номеров. Грандиозное спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед» готовят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет 7 декабря под сводами «Минск-Арены».

Название масштабного проекта «Время наших побед» говорит само за себя. Время – единственный невосполнимый в мире ресурс. Оно заставляет двигаться вперед и развиваться. По задумке организаторов, грандиозное шоу делится на 12 тематических блоков – по аналогии с циферблатом. Время мечтать, любить, созидать. Заключительным блоком станет заглавное «Время наших побед». Кстати, шоу организовано исключительно белорусскими специалистами. В нем задействовали лучших режиссеров и постановщиков.

Елена Лобач, режиссер шоу «Время наших побед»:

Работа со спортсменами и работа с артистами – это несколько разная работа. В спорте есть свои законы, свои правила. И мы должны их соблюдать в том числе.

Генсек НОК Беларуси: «Время наших побед» – это про здесь и сейчас. Читайте здесь.

Уже в эту субботу шоу увидит многотысячная публика «Минск-Арены». Организаторы пока называют проект экспериментальным, но не исключают, что «Время наших побед» получит продолжение, а значит, увидеть его смогут еще больше белорусов.