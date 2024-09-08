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Как развился БГУИР за 30 лет? Ответил руководитель университета

08 сентября 2024 07:29
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Богуш.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как развился БГУИР за 30 лет?

Как развился БГУИР за 30 лет? Ответил руководитель университета-2

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
С учетом всех внешних изменений, я считаю, что достаточно неплохо, потому что у БГУИР есть свой вызов. Мы работаем в сфере, которая сейчас, помимо того, что оказывает максимальное влияние на экономические и социальные процессы в мире, она еще и очень быстро изменяется.

# Интервью # Александр Осенко # Вадим Богуш

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