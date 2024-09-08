Как развился БГУИР за 30 лет? Ответил руководитель университета

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Богуш.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

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