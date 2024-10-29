Каким должен быть лучший друг? Провели опрос

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с рассуждений. Как вы думаете, что же такое дружба? На мой взгляд, это уважение и взаимопонимание. А что по этому поводу думают жители столицы и каким должен быть лучший друг?
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с рассуждений. Как вы думаете, что же такое дружба? На мой взгляд, это уважение и взаимопонимание. А что по этому поводу думают жители столицы и каким должен быть лучший друг?
Это когда не обязательно общаться с человеком каждый день, но ты можешь всегда к нему обратиться.
Когда можно не только общением понять друг друга, но и молчанием.
Что-то похожее на семью, но не так близко.
Подробности в видео.