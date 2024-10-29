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Каким должен быть лучший друг? Провели опрос

29 октября 2024 11:31
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Каким должен быть лучший друг? Провели опрос-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с рассуждений. Как вы думаете, что же такое дружба? На мой взгляд, это уважение и взаимопонимание. А что по этому поводу думают жители столицы и каким должен быть лучший друг?

Каким должен быть лучший друг? Провели опрос-3

Это когда не обязательно общаться с человеком каждый день, но ты можешь всегда к нему обратиться.

Каким должен быть лучший друг? Провели опрос-5

Когда можно не только общением понять друг друга, но и молчанием.

Каким должен быть лучший друг? Провели опрос-7

Что-то похожее на семью, но не так близко.

Подробности в видео.

# Опрос # Алина Трус

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