Как работает крупнейшее гранитное предприятие Европы? Поговорили с генеральным директором
Промышленность является одним из ключевых секторов экономики Республики Беларусь. Она играет важную роль в обеспечении рабочими местами, увеличении валового внутреннего продукта и развитии экспорта. С момента приобретения независимости страна сумела создать устойчивую производственную базу, охватывающую различные сферы. В сердце Беларуси среди живописных природных ландшафтов расположено крупнейшее предприятие в Европе, специализирующееся на добыче и переработке гранита – истинного символа прочности и долговечности.
Об этом и не только поговорим с гостем программы «Сенат» членом Совета Республики, генеральным директором Республиканского унитарного производственного предприятия «Гранит» Эдуардом Геннадьевичем Гаврилковичем.
От простого рабочего до генерального директора! О профессиональном пути
Виолетта Шаблинская, СТВ:
Совсем недавно вам было присвоено звание «Заслуженный работник промышленности». Это не только почетно, но и ответственно. На ваш взгляд, какую планку надо держать?
Эдуард Гаврилкович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Я горжусь присвоением мне столь высокого звания, оценки моей трудовой деятельности. В то же время я считаю, что без всего коллектива, без его слаженной работы, без работы единой команды это невозможно достигнуть. И высокая планка совместной работы профессионалов. Я думаю, что мы и дальше будем уверенно работать на благо нашей строительной индустрии.
Виолетта Шаблинская:
Я знаю, что ваша жизнь с предприятием «Гранит» связана с самого детства. Здесь трудились ваши родители. И мама продолжает трудиться. И вы после окончания учреждения образования прошли путь от простого рабочего до руководителя. Поделитесь секретом своего успеха.
Эдуард Гаврилкович:
Мне очень повезло. Я люблю свою работу. Я с радостью всю жизнь на нее хожу. Поэтому это, наверное, первое, что должно быть у человека для достижения успеха – это любовь к своей работе. А второе, чтобы что-то достичь, я твердо убежден, надо начинать с самого низа. Осваивать какую-то работу, начинать с рабочих специальностей. Ведь тот, кто не умеет подчиняться, он, скорее всего, не будет способен и руководить.
Виолетта Шаблинская:
В стране объявлена пятилетка качества, а как на вашем предприятии следят за качеством продукции?
Куда поставляется продукция?
Эдуард Гаврилкович:
Качеством на предприятии мы занимаемся на системной основе. Предприятие – монополист, оно должно заниматься управлением качества продукции, потому что у потребителя выбора особого нет. Он всегда сталкивается с нашей продукцией, и он должен получать только качественный щебень. Чтобы контролировать качество, у нас круглосуточная служба есть.
Результат работы этой службы – то, что на следующей неделе мы получаем очередную награду в области качества продукции. А с 2015 года нам трижды присуждалась премия правительства в области качества.
Виолетта Шаблинская:
А насколько востребована продукция гранита в стране и за рубежом? И какие новые рынки сбыта открываются?
Эдуард Гаврилкович:
Мы являемся монополистом в стране. 92-95 % щебня от нашего предприятия. Практически ни одна стройка не обходится без нашей продукции: будь то дороги, жилье, любые инфраструктурные объекты. Рынки сбыта – это всегда поставки, не далее, 800 километров. У нас всегда рынком была Литва, немножко Республика Польша. И основной рынок – это Российская Федерация. Ближние регионы, потому что это распространенная продукция. Российские месторождения есть такие же крупные, как у нас. Есть предприятие-близнец, такое же, как у нас, построено в Павловске Воронежской области. Тем не менее мы конкурируем с ними и поставляем в российский регион.
Как сказались санкции?
Виолетта Шаблинская:
А повлияли ли как-то санкции стран Запада на работу вашего предприятия?
Эдуард Гаврилкович:
Мы постоянно занимались на предприятии импортозамещением, и у нас свой литейно-механический цех. Мы льем 1 100 тонн литья в год, поэтому у нас очень большое количество запасных частей собственного производства. Это быстро изнашиваемые запасные части для горного оборудования, их потребление в год очень большое, и для нас было всегда выгоднее производить их самим. Плюс есть возможность управлять и ходимостью этих запасных частей, то есть повышать качество, что-то дорабатывать.
На одну деталь несколько смен уходит. До недели, может быть, на серьезные сложные детали. Мы стремимся к экономической эффективности. Там, где можно сэкономить, мы по-белорусски хотим сэкономить.
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