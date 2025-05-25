Как работает крупнейшее гранитное предприятие Европы? Поговорили с генеральным директором

Об этом и не только поговорим с гостем программы «Сенат» членом Совета Республики, генеральным директором Республиканского унитарного производственного предприятия «Гранит» Эдуардом Геннадьевичем Гаврилковичем.

Промышленность является одним из ключевых секторов экономики Республики Беларусь. Она играет важную роль в обеспечении рабочими местами, увеличении валового внутреннего продукта и развитии экспорта. С момента приобретения независимости страна сумела создать устойчивую производственную базу, охватывающую различные сферы. В сердце Беларуси среди живописных природных ландшафтов расположено крупнейшее предприятие в Европе, специализирующееся на добыче и переработке гранита – истинного символа прочности и долговечности.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Совсем недавно вам было присвоено звание «Заслуженный работник промышленности». Это не только почетно, но и ответственно. На ваш взгляд, какую планку надо держать?

Эдуард Гаврилкович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Я горжусь присвоением мне столь высокого звания, оценки моей трудовой деятельности. В то же время я считаю, что без всего коллектива, без его слаженной работы, без работы единой команды это невозможно достигнуть. И высокая планка совместной работы профессионалов. Я думаю, что мы и дальше будем уверенно работать на благо нашей строительной индустрии.

Виолетта Шаблинская:

Я знаю, что ваша жизнь с предприятием «Гранит» связана с самого детства. Здесь трудились ваши родители. И мама продолжает трудиться. И вы после окончания учреждения образования прошли путь от простого рабочего до руководителя. Поделитесь секретом своего успеха.

Эдуард Гаврилкович:

Мне очень повезло. Я люблю свою работу. Я с радостью всю жизнь на нее хожу. Поэтому это, наверное, первое, что должно быть у человека для достижения успеха – это любовь к своей работе. А второе, чтобы что-то достичь, я твердо убежден, надо начинать с самого низа. Осваивать какую-то работу, начинать с рабочих специальностей. Ведь тот, кто не умеет подчиняться, он, скорее всего, не будет способен и руководить.

Виолетта Шаблинская:

В стране объявлена пятилетка качества, а как на вашем предприятии следят за качеством продукции?

Куда поставляется продукция?